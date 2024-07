Carceri, Giani scrive a Nordio: ‘Il governo intervenga con urgenza’

Ripristinare condizioni di vita accettabili

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

All’indomani della Giunta straordinaria sulla situazione delle carceri toscane il Presidente della Regione Eugenio Giani, come annunciato nel corso della seduta, ha preso carta e penna e ha scritto al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per sollecitare un intervento urgente da parte del Governo.

Le strutture carcerarie toscane, a partire da Firenze e Livorno, siano interessate a tutti gli interventi necessari per ripristinare condizioni di vita accettabili. Tutto questo nella consapevolezza che nessuna pena possa essere scontata in modo che offenda la dignità delle persone e con trattamenti contrari al senso di umanità.

Il Presidente ricorda i dati riportati dalla relazione prodotta dal Garante regionale dei detenuti, che parla di celle in cui si arriva a disporre di tre metri quadrati a testa, di strutture fatiscenti e carenze di servizi in grado di rispondere, in modo adeguato, a problemi di tipo psichiatrico o di dipendenza.

Giani ha sottolineato ancora una volta che

la competenza sulle carceri è statale e non regionale e che, in ogni caso, la Regione Toscana non si è tirata indietro, investendo cifre consistenti per la salute, l’istruzione, la formazione dei detenuti e l’efficientamento energetico delle carceri.

Ora, spiega il Presidente nella lettera, il governo deve fare la sua parte, attivando le misure necessarie