Carceri e Diritti: incontro tra ANCI e la Conferenza dei Garanti

Manfredi riceve il Portavoce Ciambriello e una delegazione di garanti territoriali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Sindaco di Napoli e Presidente dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Gaetano Manfredi ha incontrato a Palazzo San Giacomo una delegazione della Conferenza Nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale, guidata dal Portavoce nazionale e Garante della Regione Campania, Samuele Ciambriello.

Nel corso del colloquio, la delegazione ha illustrato al Presidente Manfredi una serie di proposte concrete volte a valorizzare e rafforzare il ruolo dei Garanti comunali, figure indipendenti e presidio fondamentale per la tutela dei diritti di chi si trova in stato di detenzione o di limitazione della libertà personale.

Il lavoro dei Garanti, come ricordato durante la riunione, abbraccia un bacino ben più ampio della sola realtà carceraria, includendo i malati di mente, i soggetti sottoposti a TSO, i residenti delle REMS, il circuito penale minorile e gli adulti, fino ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio, CPR.

L’incontro ha evidenziato l’opportunità di una collaborazione tra l’ANCI e la Conferenza Nazionale dei Garanti, ponendo le possibili basi per un confronto continuo focalizzato sulla condizione carceraria e sulla tutela dei diritti dei detenuti.

Ampio spazio è stato inoltre riservato al ruolo dei Comuni che ospitano strutture detentive sui propri territori, sottolineando la necessità di valorizzarne la sinergia e di favorire un coordinamento condiviso tra i primi cittadini interessati.

In questo percorso si inserisce l’iniziativa già intrapresa dall’ANCI che, su impulso del Comune di Bologna – promotore della richiesta di attivare una rete di Comuni dedicata al tema delle carceri -, sta procedendo alla realizzazione di questo network territoriale.

Le sollecitazioni giunte dalla Conferenza dei Garanti confermano la validità del percorso avviato e trovano nella collaborazione con la Conferenza stessa un passaggio di fondamentale importanza in vista del lavoro futuro.

Manfredi ha sottolineato:

I Comuni rappresentano il primo presidio istituzionale e di coesione sociale dei territori. Accogliamo con grande attenzione le proposte della Conferenza dei Garanti: è fondamentale creare una rete tra i Sindaci delle città in cui sono presenti istituti penitenziari per promuovere percorsi di reinserimento, garantire la tutela dei diritti fondamentali e non lasciare sole le comunità locali nella gestione di realtà complesse.

Ciambriello ha dichiarato: