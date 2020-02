‘Caravaggio – Bernini. Barok in Rome’ al Rijksmuseum

In mostra dal 14 febbraio al 7 giugno ad Amsterdam

La mostra ‘Caravaggio – Bernini. Barok in Rome’, in programma dal 14 febbraio al 7 giugno, è stata realizzata grazie al contributo di Ammodo, ING, Kvadrat, ai sostenitori dei Rijksmuseum di Amsterdam e al Ministero per l’istruzione, la cultura e la scienza dei Paesi Bassi.

Barocco romano

Spirito artistico arrivato nei Paesi Bassi e che ha portato un tocco di allegria italiana alla cultura sommessa e austera che ha caratterizzato il XVII secolo olandese protestante.

Il Barocco romano ha creato una rivoluzione artistica che si è fatta sentire in tutta l’Europa di tradizione cattolico – romana. Personaggi di spicco sono stati il pittore Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 – 1610) e lo scultore Gian Lorenzo Bernini (1598 – 1680). Intorno a questi due geni si sono riuniti molti altri talenti artistici.

La Città eterna nei primi decenni del XVII secolo è al centro di un vero e proprio “boom” in campo artistico. In un periodo breve, Roma diventa una fucina internazionale ricca di idee e correnti artistiche nuove. Questo clima in fermento è il terreno fertile per far nascere un nuovo stile, che sarà chiamato Barocco molto più tardi. Il termine barocco probabilmente indicava la forma irregolare di una perla naturale. Più che in altri movimenti artistici, pittori e scultori si ritrovano a lavorare insieme. I protagonisti della mostra, Caravaggio, Bernini e gli artisti a loro più vicini, incarnano questo gemellaggio artistico. Nelle loro opere si ritrova la storia dell’enorme slancio artistico di Roma e delle innovazioni radicali nel’arte tra il 1600 e il 1640. Il filo conduttore è dato dai termini principali del vocabolario artistico dell’epoca, concetti come “meraviglia”, “vivezza”, “moto”, “scherzo” oppure “terribilità”.

Caravaggio e Bernini

Nella città sulle sponde del Tevere il periodo barocco inizia quando Caravaggio comincia a furoreggiare intorno al 1600 con i suoi dipinti, che manifestano una vena naturalistica del tutto nuova e penetrante, dal potente chiaroscuro. Dalla sua arte radicale nasce un movimento con molti seguaci, poi chiamati Caravaggisti, tra cui i Gentileschi padre e figlia, Guido Borgianni, Bartolomeo Manfredi, Guercino, Giovanni Baglione e Mattia Preti. Nel gruppo anche artisti olandesi come Ter Brugghen, van Honthorst e van Baburen. Alcuni anni dopo la morte di Caravaggio nel 1610, il poliedrico Bernini mostra la sua vena artistica con una serie di immagini impressionanti e tecnicamente virtuose, piene di movimento, drammaticità e naturale vivacità. Nei decenni successivi, l’eredità scultorea di Caravaggio viene ripresa dal Bernini ma con una nuova direzione che cambia completamente il volto di Roma: le sue innovazioni si possono ancora ritrovare in ambiti diversi, dai ritratti realistici alle tombe imponenti, dalle fontane scolpite all’architettura ecclesiastica.

Opere più importanti

Le opere più importanti della mostra sono il suggestivo ‘Narciso’ di Caravaggio, il ‘Ragazzo morso da un ramarro’, l’‘Incoronazione di spine’, e le opere di Bernini, di epoca giovanile ‘Bacco’, il commovente ‘San Sebastiano’, il busto di ‘Medusa’, ma anche rari ritratti marmorei di Thomas Baker, del cardinale Richelieu e un autoritratto.

Saranno esposti, tra gli altri, anche dipinti di Ludovico e Annibale Carracci, Guido Reni, Giovanni Baglione, dei Gentileschi, di Nicolas Poussin, Simon Vouet e dell’eccentrico Tanzio da Varallo. Sculture di Alessandro Algardi, tra cui ‘Sonno (Slaap)’ di marmo nero, la statua danzante del ‘Fauno Rondinini’ del fiammingo François du Quesnoy, massimo esponente del Barocco romano, e una statua equestre in bronzo di Francesco Mochi.

Formafantasma

La mostra è stata progettata dall’agenzia Formafantasma di Amsterdam, composta dal duo Simone Farresin e Andrea Trimarchi. I designer italiani hanno optato per uno stile elegante e sobrio che lascia ampio spazio al linguaggio barocco delle opere d’arte.

L’uso sottile di colori e materiali, compresi i tessuti Kvadrat in tonalità calde, crea un ambiente contemporaneo da abbinare alla potenza del XVII secolo. Il loro lavoro è stato presento e acquisito nella collezione permanente di musei come il MoMA di New York, il Victoria and Albert di Londra, il Metropolitan Museum di New York, il Chicago Art Institute, il Centre Georges Pompidou di Parigi, il Textiel Museum di Tilburg, lo Stedelijk Museum di ‘s-Hertogenbosch, lo Stedelijk Museum di Amsterdam, il MUDAC di Losanna, il Mint Museum of Craft and Design in North Carolina, il MAK Museum di Vienna, la Fondation Cartier di Parigi, il Centraal Museum di Utrecht, Les Arts Décoratifs e il CNAP di Parigi e il Central Museum di Utrecht.

Collaborazione

La mostra è stata realizzata in stretta collaborazione con il Kunsthistorisches Museum di Vienna dove si è tenuta dal 15 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020.

Pubblicazione

In occasione della mostra sarà pubblicato anche un ricco catalogo illustrato: Caravaggio-Bernini. Vroege barok in Rome. Edizioni in lingua: nederlandese e inglese. Casa editrice: Hannibal. Prezzo: €39,95.

Conferenza e programma musicale

Il 22 marzo la Conferenza presso il Rijksmuseum sarà incentrata sulla mostra Caravaggio-Bernini. Barok in Rome. A seguire anche un programma musicale pensato per l’occasione.

