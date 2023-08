Capretta seviziata e uccisa ad Anagni (FR). Parte denuncia dell’OIPA

L’Organizzazione: ‘Procediamo per maltrattamento e uccisione di animali’

L’Organizzazione internazionale protezione animali, OIPA, nelle prossime ore presenterà una denuncia per maltrattamento e uccisione di animali nei confronti degli autori dell’atroce fine di una capretta, che è stata seviziata e uccisa durante una festa di compleanno in un agriturismo ad Anagni (FR).

L’associazione si costituirà inoltre parte civile nel processo.

Spiega l’avvocato Claudia Taccani, responsabile dell’Ufficio legale OIPA:

Procediamo chiedendo la massima pena per il reato di maltrattamento e uccisione di animale aggravato da futili motivi. Questo genere di delitti sono l’espressione di pericolosità sociale e auspichiamo una volta di più che il legislatore metta finalmente mano a una riforma del Codice penale che inasprisca le pene per questi reati.

L’OIPA fa notare come in ogni campagna elettorale vi è chi promette un giro di vite che punisca chi abusa degli animali con pene severe in grado di costituire anche un deterrente per il ripetersi di queste atrocità.

Purtroppo, a oggi, restano mere promesse elettorali.