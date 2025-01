Capracotta (IS) ospita la prima edizione del Festival dell’Awen

Dal 31 maggio al 2 giugno l’immaginazione e la fantasia trovano nuova casa nel Giardino della Flora appenninica

Riceviamo e pubblichiamo.

Il suggestivo Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) si trasformerà in un luogo magico per la prima edizione del Festival dell’Awen, un evento che unisce fantasia, poesia, magia e amore per la natura.

Diversi e importanti sono gli enti e le associazioni del territorio, tra cui ‘Amici di Capracotta APS’ e le Pro Loco di Capracotta e Vastogirardi, che stanno lavorando ‘dietro le quinte’ per la sua realizzazione e che presto saranno svelate.

L’idea è quella di proporre un modo nuovo per celebrare insieme la passione per la letteratura fantasy e i magici mondi dell’Altrove, unendo questo affascinante viaggio a una profonda consapevolezza di tutela ambientale.

Il Festival, che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno, prende ispirazione dalla trilogia fantasy di Monica Zunica e dalle sue radici culturali, che affondano nel territorio campano, molisano e abruzzese.

L’evento mira a promuovere la fantasia e l’immaginazione – appunto ‘Awen, lo ‘spirito creativo’ degli antichi e mistici bardi – come strumenti per creare un futuro sostenibile, celebrando la connessione profonda tra uomo e natura.

L’organizzazione sta preparando un ricco programma di attività rivolte a un pubblico di appassionati, studenti e famiglie. Chiunque potrà ‘entrare nelle Terre dell’Awen’ e dare libero sfogo al suo talento: che sia danza, poesia, recitazione, letteratura, o qualsiasi forma d’arte nello spirito di quella forza creativa che è, appunto, l’Awen stesso.

Non mancheranno eventi più ‘mondani’: incontri con gli autori, sessioni one-shot di D&D, letture sotto i rami degli alberi… e per tutti gli appassionati, l’invito è di partecipare e sfoggiare i propri costumi, cosplay e vestiti a tema fantasy per creare insieme, nel weekend del festival, un vero e proprio crocevia di mondi, come nei migliori racconti.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto delle ‘Terre dell’Awen’. Già dal 2024 infatti, il Comune di Capracotta, insieme ad altre realtà del territorio, ha deciso di abbracciare simbolicamente questo progetto, entrando nelle Terre dell’Awen, impegnandosi nella tutela della natura e nella promozione di quella visione poetica in cui Uomo e Ambiente sono un tutt’uno.

Non mancheranno, ovviamente, gli animali-simbolo di questi luoghi, i cavalli, che legano tra loro la terra pentra e quella dell’Awen.

Il Festival sarà così un’occasione straordinaria per valorizzare il patrimonio culturale e naturale del Molise. Non solo gli artisti sono invitati a partecipare, ma anche gli artigiani del territorio, che potranno esporre le proprie opere ai visitatori nel piccolo mercatino tematico allestito nell’area, ospitati in quegli stessi boschi dove si cela proprio il portale per le Terre dell’Awen.

E chissà che, nei giorni del festival, i visitatori non riescano a scoprire la magia nascosta tra le fronde dell’Alto Molise.