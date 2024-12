Cappella del Tesoro di San Gennaro: Festa Patrocinio di San Gennaro

Il programma del 16 dicembre

Lunedì 16 dicembre, dalle ore 9:00, nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, via Duomo, 149, a Napoli, si svolgerà la celebrazione presieduta dall’Abate Prelato Monsignor Vincenzo De Gregorio in occasione della Festa del Patrocinio di San Gennaro cui si accompagna l’auspicio della prodigiosa liquefazione del sangue del Santo Patrono.

Saranno presenti i membri della Deputazione, organismo rappresentativo della città che ha il compito di promuovere il culto di San Gennaro, di tutelarne le Reliquie e di custodire l’inestimabile patrimonio del Tesoro.

Il 16 dicembre è la terza celebrazione annuale in onore del Santo Martire, che ricorre in una data tutta ‘di’ e ‘per’ Napoli, perché celebra l’evento del 16 dicembre 1631, allorché una tremenda eruzione del Vesuvio stava minacciando la città.

Come è raffigurato nell’affresco del Domenichino, testimone oculare, posto nella lunetta sopra al cancello all’interno della Cappella, la Città portò il ‘Tesoro’, cioè il sangue e il busto con la testa del Santo, verso la lava, che si fermò.

Programma Festa del Patrocinio di San Gennaro

Real Cappella del Tesoro di San Gennaro

ore 9:00: esposizione della Teca e s. Messa presieduta dall’Abate Mons. De Gregorio

fino alle ore 12:30: esposizione e devozione in Cappella

ore 16:00 riesposizione della Teca

Duomo – Altare Maggiore della Cattedrale

ore 18.15: la Teca sarà portata in Cattedrale per la Santa Messa conclusiva della Festa del Patrocinio

ore 19:15: la teca sarà riportata in Cappella e riposta nella cassaforte