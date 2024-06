Caporalato, CISAL: ‘Serve risposta mirata, inasprire sanzioni’

Il Segretario Generale della CISAL punta i riflettori su due linee di intervento

Il caporalato ha assunto profili di gravità assolutamente straordinaria, anche per le implicazioni che lo legano ai fenomeni migratori e all’attività della criminalità organizzata. Per tale motivo serve una risposta eccezionale e mirata. Fermo restando il riconoscimento dell’impegno e dello sforzo che le istituzioni quotidianamente assicurano al contrasto di questa autentica piaga sociale, la CISAL ritiene maturo il momento per introdurre un inasprimento della legislazione sanzionatoria contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Lo riferisce in una nota il Segretario Generale della CISAL Francesco Cavallaro il quale punta i riflettori su due linee di intervento.

Sottolinea:

In primis servono nuove e più stringenti norme finalizzate al sequestro delle aziende agricole, con inibitorie perpetue a carico dei titolari. Come secondo punto, si propone di equiparare, ai fini delle pene applicate, il reato di ‘intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro’ alla ‘riduzione o mantenimento in schiavitù’, quando, in caso di incidente, il datore di lavoro ometta di prestare soccorso al lavoratore e di avvertire le autorità, così come tragicamente accaduto di recente a Latina.

Al riguardo, precisa Cavallaro: