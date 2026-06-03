Caporalato ad Amendolara (CS), Presidente Manfredi: Agghiacciante

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Quanto accaduto ad Amendolara, dove quattro braccianti agricoli pakistani sono stati chiusi in un minivan e dati alle fiamme da due pakistani, è agghiacciante e fa emergere un possibile allarmante contesto di violenza e criminalità, sul quale auspico che la magistratura faccia chiarezza per colpire i responsabili e smantellare un presunto sistema criminale basato sul caporalato.