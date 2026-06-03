Caporalato ad Amendolara (CS), Presidente Manfredi: Agghiacciante

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania: Indagare su presunta mafia pakistana
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Quanto accaduto ad Amendolara, dove quattro braccianti agricoli pakistani sono stati chiusi in un minivan e dati alle fiamme da due pakistani, è agghiacciante e fa emergere un possibile allarmante contesto di violenza e criminalità, sul quale auspico che la magistratura faccia chiarezza per colpire i responsabili e smantellare un presunto sistema criminale basato sul caporalato.
È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, che aggiunge:
Assistiamo, da tempo, nella città di Napoli, al proliferare di attività commerciali gestite da pakistani e non vorrei che anche questo fenomeno fosse, in qualche modo, collegato ad un possibile sistema di riciclaggio derivante da una presunta mafia pakistana che starebbe dilagando in Campania e in tutto il Sud.
Quanto accaduto in provincia di Cosenza accende un ulteriore farò su questi dubbi e richiede un urgente intervento delle autorità investigative e giudiziarie.