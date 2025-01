Capodanno Rai a Reggio Calabria: tra musica, turismo e nuovi progetti

A condurre la diretta TV il bravissimo Marco Liorni

Giorni frenetici hanno anticipato l’evento dell’anno, un Capodanno spumeggiante che, giorno dopo giorno, ha visto sfilare sul grande palco di piazza Indipendenza a Reggio Calabria grandi artisti della musica leggera italiana.

Da Patty Pravo a Big Mama, dai Ricchi e Poveri a J-Ax, una carrellata di VIP, sempre accolti da una numerosa folla di turisti e cittadini che, da giorni, affollavano gremiti la piazza e le vie della città.

L’imponente palco è stato allestito nel centro storico della città, nella piazza che dà accesso allo splendido lungomare Italo Falcomatà con vista sulla costa siciliana e l’Etna innevato di sfondo.

La città si presenta come specchio del passaggio tra il vecchio e il nuovo anno, grazie alla presenza del noto evento televisivo in diretta ogni 31 dicembre in una piazza d’Italia: ‘L’anno che verrà’ in onda sull’emittente nazionale Rai 1.

In diretta da piazza Indipendenza, spartiacque tra paesaggi marini e montani, Reggio Calabria è stata sede del capodanno televisivo italiano con ospiti d’eccellenza, che hanno unito generazioni di ascoltatori.

Presentato dal conduttore Marco Liorni il fortunato programma ‘L’anno che verrà’ ha ospitato: Clementino, Arisa, Ricchi e Poveri, Diodato, Sal Da Vinci, Anna Oxa, Leo Gasmann, J- Ax, Sandy Marton, Nino Frassica, Ermal Meta, Alex Britti, Donatella Rettore e Los Locos, Cristiano Malgioglio e Riccardo Fogli.

Grande emozione nell’annunciare l’amatissima Romina Power, con la grinta e la dolcezza di sempre.

Impeccabili le misure di sicurezza adottate in una città già tranquilla, ma per l’occasione supervisionata, ben organizzata per ospitare eventi, con strade controllate, ampi parcheggi, servizi navetta e corse di treni speciali per permettere a tanti turisti di poter intervenire.

Tra le romantiche note di Arisa, lo scatenato rap di Clementino, la serata procede all’insegna della grande musica che vede per la seconda volta, dopo lo scorso Capodanno a Crotone, presentato da Amadeus, un’altra città calabrese protagonista de ‘L’anno che verrà’.

Un evento mediatico che non si ferma ad un giorno di festa!

Come ha dichiarato Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento presso il MArRC – Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria

il Capodanno Rai è solo una parte dell’accordo con la RAI,

l’accordo prevede cinquanta spazi, cinquanta produzioni Rai dove ogni anno si parla di montagne, del mare, dei borghi, della cultura calabrese. È un modo per far conoscere la parte migliore della Calabria (…) noi abbiamo davvero ricchezze straordinarie che potrebbero fare di questa regione una meta turistica tra le principali d’Italia.

La Calabria vi aspetta con gli incantevoli e maestosi paesaggi, la cucina tradizionale e la cultura millenaria, che ha reso grande questa perla del Mediterraneo.

A tutti voi un felice augurio di un magico 2025!