Capodanno Barrese: dispositivo circolazione temporaneo Napoli Barra

In vigore il 31 agosto in alcune strade del quartiere

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È istituito nella giornata del 31 agosto 2024 il seguente dispositivo di circolazione:

1) il divieto di transito veicolare in corso IV novembre, nel tratto di strada compreso tra corso Bruno Buozzi e via Alberto Marghieri, nella fascia oraria tra le ore 20:00 e le ore 24:00;

2) il divieto di sosta con rimozione forzata in corso IV novembre, nel tratto di strada compreso tra corso Bruno Buozzi e via Alberto Marghieri, nella fascia oraria tra le ore 20:00 e le ore 24:00;

3) l’inversione del senso unico di marcia in via Alberto Marghieri, nel tratto di strada compreso tra via Prospero Guidone e corso IV novembre, con direzione via Prospero Guidone;

4) il divieto di transito veicolare in corso Bruno Buozzi, nel tratto di strada compreso tra via Prospero Guidone e via Giuseppe Mercalli, lasciando entrambi gli incroci liberi, nella fascia oraria tra le ore 20:00 e le ore 24:00;

5) il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Bruno Buozzi, nel tratto di strada compreso tra via Prospero Guidone e via Giuseppe Mercalli, nella fascia oraria tra le ore 14:00 e le ore 24:00.

Ordinanza