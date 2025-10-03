Capitolo Trasparente

Il Gusto dell’impalpabilità: Danze d’Acqua e cristallo

Un’immersione sensoriale nella purezza che non si vede, nel mistero del senza forma e senza colore.

È l’attimo sospeso fra dissoluzione e coagulazione, il respiro stesso delle cose che esistono senza mostrarsi.

Cucinare nel trasparente è celebrare l’assenza apparente: è l’arte di rimuovere tutto ciò che oscuro, lasciando che penetri un dono fin nel profondo, fino ad oltrepassare.

Nel trasparente risiede l’invisibile.

Non è bianco, non è colore.

È vetro che rifrange il mondo,

è acqua che porta dentro il cielo.

Il trasparente è nutrire di purezza,

è far emergere l’essenza incorporea,

come un pensiero che si fa liquido,

come un sogno che si fa cristallo.

Il trasparente non esiste come pigmento, ma come assenza: è il “non colore”. Non ha saturazione né tonalità, eppure è il contenitore di ogni sfumatura, l’eco silenziosa di ciò che è.

Nel vetro e nell’acqua trova la sua dimora, due elementi simboli di purezza millenaria: il vetro, creatura dell’alchimia del fuoco e della sabbia, e l’acqua, custode di memorie antiche e flusso di vita.

Il trasparente è il velo che non cela, ma può mostra l’anima delle cose. Dove il colore filtra e misura le emozioni, il trasparente è uno specchio evoluto che si fa finestra: riflette il sé e lascia intravedere l’oltre. È la neutralità che ha oltrepassato la superficie riflettente pronta a ricevere ogni scrittura.

Il sociologo Byung-Chul Han critica la “società della trasparenza”, dove tutto deve essere esposto, cancellando mistero e intimità. La trasparenza, da ideale democratico, diventa una gabbia di vetro.

È il limen tra i piani, il confine impercettibile che unisce il visibile e l’inconcepibile. In alchimia è Azoth e anche “l’aqua permanens”, l’acqua fissa che resta dopo la distillazione, segno di perfezione e stabilità interiore, la versione liquida del Sé, come “luogo segreto” della divina rivelazione.

Il “trasparente” rappresenta la quintessenza della purezza e della chiarezza, un ponte invisibile tra la materia sensibile e le dimensioni spirituali. Come elemento associato all’acqua e al vetro, incarna la capacità di filtrare e purificare le energie sottili, favorendo introspezione e connessione diretta con il Sé superiore.

È la limpidezza che sostiene l’espressione autentica, è il flusso energetico senza ostacoli, è veicolo di purezza spirituale verso la verità intrinseca, estasi e unione con l’assoluto.

Nella Kabbalah, il “Velo di Ain Soph”, l’Infinito, è una barriera trasparente che separa e unisce simultaneamente.

Il colore trasparente rappresenta proprio ciò che è invisibile, ma presente ed ha assonanza con gli angeli: un prisma trasparente scompone la luce in colori, così come gli angeli come ponti incorporei, intermediari tra l’Assoluto e l’umano, limitato dai suoi sensi.

Un simbolo di un canale puro, privo di ostacoli materiali. Come l’acqua trasparente permette alla luce di raggiungere le profondità, gli angeli consentono alla volontà divina di fluire nel mondo, senza distorsioni egoiche. Non sono fantasmi, ma strumenti d’armonia cosmica.

L’obiettivo della trasmutazione interiore è rendere l’anima trasparente, libera da impurità, per diventare un ricettacolo perfetto della Luce. Ciò che è trasparente sfugge alla logica binaria, visibile/invisibile, esattamente come gli angeli sfuggono alla razionalità.

L’intuizione è l’unico occhio in grado di percepirli. l’Uno è accessibile solo attraverso l’estasi, non l’analisi, come descriveva Plotino.

Cucinare nel trasparente significa abbracciare la luce pura del cosmo, invocare la limpidezza delle acque primordiali e trasformare ogni pasto in un battito di cristallo. In questo silenzio luminoso, scopriamo che quest’assenza di colore è forse più ricca di significato.

È rito di purificazione e chiarificazione, come nelle preparazioni che non mascherano gli ingredienti. Nel piatto, esso affiora quando il brodo è così chiarificato da apparire sospeso, quando la gelatina accoglie fiori ed erbe come coralli in un mare invisibile.

Nel sospiro di un consommé che riposa nel suo calice di cristallo, il trasparente si svela o in un aspic trasparente sospeso su un’alzata di cristallo. È il sapore della limpidezza, la carezza dell’invisibile che avvolge ogni ingrediente senza alterarne l’integrità originaria.

Si intravede nell’acqua benedetta sotto la luna piena e nei i cristalli di sale che si sciolgono lentamente mentre si recita il mantra di chiarezza o nel mandala di luce mentre si compone il piatto circolare con un disco di gelatina di camomilla e verbena; intorno, gocce di olio aromatico si disegnano come stelle in un cielo liquido; al centro, una perla di acqua tonica ridotta in sfera, che racchiude una spirale di lime. Il vetro del piatto amplifica i riflessi, l’insieme vibra di un canto di fantasmagorica magia.

Così, il trasparente diviene elemento fondamentale di una cucina esoterica che non teme la nudità degli ingredienti ma la celebra, offrendo un’esperienza sensoriale e spirituale di assoluta limpidezza.

La ricetta Simbolica: Brodo di Luna Chiarificato.

La trasparenza del brodo eseguito con l’acqua della luna piena. L’albume dell’elemento primordiale. La delicatezza del coriandolo e l’effetto calmante della camomilla e l’esito di gelificazione.

Ingredienti per anime illuminate nella notte

500 ml di brodo vegetale, 1 albume d’uovo, 3 steli di coriandolo fresco, 5 fiori di camomilla essiccati, 1 cucchiaino di agar-agar, qualche goccia di olio essenziale di bergamotto, edibile, sale q.b..

Portare a ebollizione brodo, col coriandolo e la camomilla; spegnere e lasciare in infusione 10 minuti. Sciogliere l’agar-agar, filtrare l’albume montato attraverso tessuto bianco, riscaldare dolcemente.

Decantare in una ciotola di vetro trasparente e aggiungere l’olio di bergamotto con una pipetta. Assapora nella luce tremula di una candela bianca, chiudendo gli occhi per udire il canto dell’invisibile e assaporare la sorgente di quiete.

Le nostre anime devono essere come un cristallo trasparente attraverso il quale si può scorgere Dio.

Santa Madre Teresa di Calcutta

Come non menzionare infine almeno alcuni ultimi riferimenti circa questo colore: Venezia, XIII secolo, i maestri vetrai di Murano perfezionarono il vetro trasparente, cristallo, rivoluzionando l’arte e il design.

Nell’architettura Gotica le ampie vetrate trasparenti e colorate delle cattedrali slanciano, alleggeriscono la struttura imponente e filtrano la luce solare, trasformandola in simbolo della grazia divina.

Nel 1897 nasce l’Uomo Invisibile col romanzo di H.G. Wells. Anche meduse e larve di anguilla usano la trasparenza come adattamento evolutivo per sfuggire ai predatori.

E anche la rana di vetro che ha la pelle che lascia vedere gli organi interni, un miracolo della natura. La sedia Ghost di Philippe Starck, in policarbonato trasparente, sfida l’estetica tradizionale. E l’antico Lycurgus Cup?

Il ghiaccio, trasparente e puro, è l’anima nascosta di ogni cocktail: silenzioso ma essenziale.

Anonimo

Abbiamo attraversato ombra e luce, acqua e fuoco, terra e aria, dolcezza e silenzio… Ora è il momento di superare i limiti e percepire gli Angeli: Come il vento invisibile, le influenze però sono molto reali.

Ricordate che all’inizio del percorso sui colori abbiamo parlato del prisma?

Ed ora se ritornassimo all’inverso attraverso le sue facce poligonali piane?

Il viaggio può ancora continuare…

Il percorso dove ci porterà?

Stay tuned! Restate sintonizzati e direi anche sincronizzati!