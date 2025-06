Capitolo Nero

L’Abisso nel Piatto: Gastronomie dell’Ignoto e del Potere Occulto

Tra mistero e forza, il nero rivela il lato notturno e affascinante del nutrimento.

Il nero è un capitolo potente, spesso evitato, ma fondamentale. È il colore che molti temono, ma che in realtà comincia tutto.

In cucina, come nella vita, il nero è il punto zero: l’origine, il silenzio profondo da cui può nascere ogni sapore. È il vuoto creativo, la notte fertile dell’anima e del corpo. Cucinare in nero è un atto alchemico, quasi sciamanico.

Mistero, Magia e Potere Culinario del Vuoto Oscuro Fuoco Nero e Voracità Primordiale.

Il nero non ha bisogno di luce.

La luce torna da dove è venuta.

Il nero è fame senza oggetto,

è desiderio che si rientra al primordio.

È il fondo della pentola, la brace che resta,

il fallimento di cottura, che si fa resipiscenza.

Il nero non si assaggia, si affronta. È il colore delle profondità, del mistero, del potere nascosto, del lato oscuro della forza. Cucinarlo è come evocare un’energia primordiale: è l’atto di trasformare il buio in sapore, la paura in fascino.

Il nero è più di un colore: è un concetto, una sensazione, un vuoto e una pienezza al tempo stesso. È l’assenza di luce, certo, ma anche la presenza di tutto ciò che è nascosto, profondo, insondabile.

In natura e nella percezione umana, il nero si presenta come qualcosa di assoluto e ambivalente, capace di evocare mistero, eleganza, terrore, silenzio, potere. Non è un colore che non si guarda: ci si entra dentro, come in un abisso, e da lì si comincia a sentire.

Fisicamente, il nero è ciò che non riflette, ciò che assorbe. Un corpo nero ideale assorbe il 100% della radiazione elettromagnetica che lo colpisce, senza restituire nulla all’occhio umano.

In termini più concreti, il nero è ciò che scompare alla vista, ma che intensifica la presenza. Non vediamo nulla, ma percepiamo tutto. È questo il paradosso che lo rende affascinante: il nero nasconde, ma proprio per questo attira. È la tela su cui ogni altro colore può brillare, la notte che fa risaltare la luce, il silenzio che amplifica il suono.

Nell’universo, il nero è lo sfondo dominante: pensiamo allo spazio cosmico, ai buchi neri, quei gargantueschi mostri gravitazionali dove il tempo e lo spazio si piegano su sé stessi. I buchi neri non sono solo “neri” perché invisibili alla luce: sono luoghi dove le leggi della fisica si dissolvono nel mistero.

In chiave quantistica, il nero diventa ancora più affascinante. Secondo la meccanica quantistica, il vuoto – ciò che potremmo associare al nero assoluto – non è affatto “vuoto”.

È un campo ribollente di particelle che appaiono e scompaiono, un mare caotico di possibilità. In questo senso, il nero è anche il grembo dell’esistenza, un potenziale puro che attende di prendere forma. Ecco allora che il nero non è più solo la negazione del visibile, ma la culla silenziosa di ogni possibile realtà.

Simbolicamente, il nero è da sempre associato alla morte, ma anche alla rinascita. È il colore dell’inconscio junghiano, delle profondità inaccessibili della psiche. In molte culture, è il colore del lutto, ma anche della trasformazione.

Gli alchimisti lo chiamavano “nigredo”, la fase oscura e putrefatta necessaria per la rigenerazione della materia. Nella filosofia esoterica, attraversare il nero significa abbandonare l’ego, morire simbolicamente per rinascere a una coscienza superiore. È il cammino dell’eroe nell’ombra, la discesa agli inferi necessaria per scoprire la luce autentica.

È Saturno, Scorpione, Antimonio, è Binah (forma oscura, matrice).

Il nero è usato anche in rappresentanza del malanimo e della grettezza, di patimento e prigionia, di lutti e vedovanze.

Riservatezza, ma anche protezione. Il noir è caratterizzato da un tono cupo e sinistro, incentra ambientazioni urbane e notturne personaggi ambigui come detective, gangster, dark-lady e femme fatale dalle linee sfumate e dai forti contrasti cromatici.

Psicologicamente, il nero esercita un potere ambivalente: può rassicurare con il suo silenzio protettivo, ma anche opprimere. È il colore del rigore, dell’eleganza austera, ma anche dell’isolamento, del distacco, della paura, è “l’uomo nero”.

Freud e Jung lo avrebbero associato al caos primordiale, ma anche alla parte più autentica di noi, quella che non si mostra facilmente. È un colore dell’ignoto che inghiotte, invita all’introspezione, alla clausura, alla chiusura. Chi ama il nero spesso cerca di proteggersi, ma anche di dichiarare un’identità profonda, anticonformista, talvolta ribelle.

E poi c’è il nero in cucina, un capitolo altrettanto sorprendente. Il nero del carbone vegetale, usato per colorare pani, pizze, gelati. Il nero della seppia, che conferisce una profondità marina e poetica viscerale. Il nero del tartufo, concentrato di terra e di aroma; l’aglio nero fermentato; il cavolo nero.

Anche qui, il nero è intensità, sapore profondo, mistero del gusto. È sempre una dichiarazione, un colpo d’effetto, un richiamo alla natura più nascosta del cibo. In molte tradizioni culinarie, il nero è anche legato al proibito, al raro, al prezioso.

Pensa al caviale, al sesamo nero, alla liquirizia: tutti ingredienti che evocano l’esotico, il sensuale, il sofisticato. E poi… O’ ccafè, a cui ho dedicato un articolo, bevanda stimolante che unisce concettualmente d’ossimoro la vitalità al buio.

Alla fine, il nero non è solo il colore del bruciato, simbolo di fallimento culinario: è un’esperienza, è lo spazio tra le stelle, l’inchiostro dei pensieri, il suono muto dell’interiorità.

È l’ombra da attraversare per scoprire chi siamo. In ambito quantistico, simbolico, psicologico, filosofico ed esoterico – e sì, anche culinario – il nero è sempre un invito a guardare oltre. Non verso ciò che è visibile, ma verso ciò che aspetta di essere rivelato.

Il nero è l’inconscio: tutto ciò che non vediamo o non vogliamo vedere. Secondo Jung, è anche il luogo dove risiedono i nostri talenti nascosti. Come diceva Heidegger, il nulla è il fondamento dell’essere.

Il nero è la Nigredo alchemica, la prima fase della trasformazione. Il nero è l’assenza che permette la presenza. È la morte simbolica, propedeutica alla rinascita. È il colore dell’arcano e dell’occulto.

Cucinare in nero è discesa, è incontro con ciò che non si mostra subito. È l’ascolto del silenzio e del profondissimo ignoto, è inizio rituale. Cucinare in nero è un atto iniziatico. Non per chi ha fame di cose, ma per chi ha fame di verità primordiale e profonda.

Cucinare in nero è un atto magico: trasformare l’ignoto in energia, il vuoto oscuro in sostanza, è sapere che dalla vacuità può essere partorito qualcosa di più vero del pieno.

Mangiare nero è accettare l’oscurità, un atto di coraggio e verità. È ammettere: “Anche questo sono io.”

Il nero va usato con decisione, ma mai con eccesso. È potente, quindi va incorniciato.

Ideale per piatti drammatici, teatrali, rituali. Perfetto per antipasti enigmatici o primi evocativi, in dolce stil noir direbbe il mio amico Massi.

Ricetta Simbolica: Inchiostro della Notte

Spaghetti al nero di seppia con polvere di liquirizia e olio al caffè

Un piatto che parla di profondità marine e visioni notturne. Il nero di seppia è l’inchiostro del subconscio, la liquirizia è il dolce amaro dell’inconscio, il caffè è il risveglio dentro il sogno.

Ingredienti per due amanti dell’abisso:

180g di spaghetti, nero di seppia, fresco o in bustina, 1 spicchio d’aglio, olio evo, un pizzico di peperoncino, un cucchiaino di polvere di liquirizia pura, olio al caffè, fatto lasciando in infusione chicchi di caffè in olio caldo per 1 ora, sale, pepe nero, vino bianco secco, opzionale.

Preparazione rituale:

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata. In una padella, soffriggere leggermente l’aglio nell’olio evo con il peperoncino. Sfumare con un sorso di vino bianco, poi aggiungi il nero di seppia. Scolare la pasta e mantecare nel nero. Impiattare adagiato sul piatto bianco e polverare con liquirizia.

Completare con gocce sparse di olio al caffè. Servire con luci basse: È un rito, non una cena. Il nero è il sapore della notte più oscura. Uno spazio fertile, non vuoto. degustare in silenzio, con consapevolezza e sacralità, perché è il buio d’origine, l’inizio di ogni opera di trasformazione.

Il buio è nero come la fossa, nero come l’assenza di speranza.

Victor Hugo – I miserabili.

Come non menzionare infine almeno alcuni ultimi riferimenti circa questo colore: il “little black dress” di Coco Chanel, il tubino nero, simbolo di eleganza atemporale, o il buco nero fotografato nel 2019 metafora dell’inconoscibile, ma il gesto di Malevič resta un esempio emblematico per la sua carica simbolica e storica, che trasforma il nero in un atto di sfida radicale.

Il brano ‘Paint It Black’ dei Rolling Stones, 1966, e il genere black metal usano il nero per esprimere ribellione e oscurità interiore. Anche le moderne controversie come il Vantablack dimostrano quanto questo colore continui a interrogare e dividere.

Nero come il diavolo, caldo come l’inferno, puro come un angelo, dolce come l’amore.

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord

Il percorso dove ci porterà?

Stay tuned! Restate sintonizzati e direi anche sincronizzati!