Capitolo Bianco

Essenza e Sospensione: Il Gusto dell’Invisibile

La purezza che parla attraverso il silenzio, l’origine di ogni sapore possibile.

Dopo il nero, arriva il bianco. Il suo opposto apparente, ma in realtà il suo completamento. Se il nero è il vuoto che contiene tutto, il bianco è luce che non ha ancora scelto forma. È il colore dell’essenza, del respiro che si espande, del non-agire che nutre. In cucina, è minimalismo, purezza, ma anche divinità del gesto.

Semplicità, Rinascita e Gusto dell’Essenziale

Il bianco è simbolo puro, integrità.

È interpretazione, è scomposizione;

il piatto vuoto che attende il gesto sacro.

È ascoltare l’ingrediente per quello che è.

È accettare che il gusto possa essere unico,

singolo, e proprio per questo intensissimo.

Una luce divina che, comincia, costituisce e crea.

Il bianco è l’insieme prima della creazione, l’ingrediente che contiene tutti gli altri. È l’assoluto è totalità. In cucina, è minimalismo sacro, gesto puro. Il bianco è iniziazione, consacrazione, è chiarezza infinita e totale, è unione, è stato di coscienza non duale. È ciò che arriva prima di ogni parola e ciò che resta dopo che tutto è stato detto.

Se il nero è l’assenza, il bianco è la somma presente. Non perché sia “più” nel senso numerico, ma perché è il tutto indistinto, il potenziale già manifestato e ancora puro, ancora intatto.

Nella luce bianca convivono tutti i colori dello spettro, tutto ciò che l’occhio può percepire, unito in un’armonia invisibile fino a che non viene scomposta da un prisma o da una goccia di pioggia.

Il bianco è, in questo senso, il suono non ancora diviso in note, il silenzio carico di possibilità, la pagina non ancora scritta, il Tutto che non ha ancora scelto una forma, ma vibra. Il colore ciclico della analisi e del ritorno.

In natura il bianco si manifesta come riflesso, come brillantezza. È il colore della neve che restituisce la luce al cielo, del sale, dei cristalli, della luna piena. È il colore della rifrazione, dell’illusione ottica, dell’assenza di ombra. È ciò che si vede quando si è abbagliati.

Se consideriamo la luce come un’onda e insieme una particella – quel dualismo così affascinante della meccanica quantistica – allora la luce bianca non è semplicemente un colore, ma un movimento infinito tra possibilità. Ogni fotone contiene in sé l’energia potenziale di ogni colore, ma solo nel momento dell’osservazione si manifesta in una forma concreta e distinguibile.

Simbolicamente, il bianco è purezza. È il colore del parto e del sudario, del battesimo e anche del lutto in molte culture orientali. È l’assenza di macchia, ma anche il rischio dell’inesperienza. Il bianco è spesso visto come ideale, spirituale, divino.

Nelle religioni, è il colore degli spiriti puri, della luce suprema. I battezzati indossano vesti bianche, e il Papa veste di bianco come segno di luce divina. Ma è anche il colore del gelo, della distanza, dell’impersonale.

Nella filosofia alchemica, segue l’Opera al Nero: l’Albedo, la purificazione dell’anima, la fase in cui l’essere comincia a vedere oltre le illusioni del mondo materiale. È lo specchio limpido dopo la tempesta della materia.

Dal punto di vista psicologico, il bianco è spazio interiore libero da ingombri e pulito, ma ha una doppia valenza. Può rassicurare, trasmettere lindore, ordine, ma può anche risultare freddo, asettico, disumanizzante.

In un ambiente completamente bianco si perde la percezione del tempo, ci si sente sospesi. Il bianco può far sentire liberi ma anche smarriti. È un colore che toglie, che azzera, ma proprio per questo lascia spazio a qualcosa di nuovo.

Chi sceglie il bianco cerca spesso leggerezza, chiarezza, luminosità. Ma può anche voler scomparire, mimetizzarsi in una superficie priva di peso, priva di storia.

Esotericamente, il bianco è la luce della conoscenza in cui avere fede, ma anche il velo che separa i mondi. È Kether, luce divina. È il colore dell’etere, della vibrazione più alta. Si dice che l’aura di chi ha raggiunto uno stato di coscienza elevato risplenda di bianco.

Ma il bianco non è mai ingenuo: è la sintesi dopo il buio, non un’innocenza superficiale. Oltre il corpo, oltre il settimo chakra, parte dal punto in cui la materia si dissolve nella luce. Nella tradizione cabalistica, ad esempio, la luce bianca rappresenta la Luce Infinita – Ein Sof – che precede la creazione. Il bianco, così, è sia l’inizio che la fine, il seme e il compimento.

In definitiva, il bianco – come il nero – è molto più di un colore. Sono i due estremi della percezione, i guardiani della soglia. Il bianco non è solo “luce”, ma è il respiro cosmico prima che il mondo si manifesti.

È Potenziale Assoluto è associato a stati di grazia, sintetizza tutti i colori e rappresenta l’unità cosmica. È uno stato dell’essere. È ciò che resta quando ogni colore ha detto la sua. Se il nero è il mistero da esplorare, il bianco è la rivelazione finale.

Ma, attenzione: rivelazione non significa semplicità. Il bianco, come la luce quantistica, è un prisma denso di enigmi. Si lascia attraversare solo da chi sa restare in silenzio.

Anche in cucina, il bianco ha un ruolo sottile ma potentissimo. È fluidità Lunare, essenza divina. È il colore del latte, emblema di vita simbolo universale di nutrimento primordiale incontaminato, ma anche delle patate bianche, della farina, del riso, del sale e dell’aglio e della cipolla: alimenti base, fondamenta su cui costruire sapori. E cavolfiore e mandorle e tofu e latte di cocco.

Il bianco che amplifica, che apre e accoglie gli altri gusti senza sovrastarli. Pensa alla panna, al burro chiarificato, al bianco dell’uovo e le meringhe, allo yogurt alla mozzarella di bufala. Tutti cibi in cui il bianco non è assenza, ma delicata intensità.

In certe tradizioni orientali, il bianco è anche il colore del digiuno, del purificarsi, del resettare. E in questo ritorna ancora la sua natura ciclica: bianco come nuova partenza.

Cucinare in bianco è depurazione, è ritornare all’origine, al sapore che non divide, ma unisce.

In cucina, il bianco è grazia, leggerezza ed essenzialità, il colore della possibilità pura.

Il bianco può facilmente diventare monotono se non viene trattato con consapevolezza estetica.

Se non in piatti unici, è ideale in antipasti eterei, vellutate evocanti, dessert minimalisti.

La Ricetta Simbolica: Latte di Luna

Crema di cavolfiore bianco con mandorle, miso chiaro e olio al limone

Un piatto che sfiora, non percuote. Che parla in sussurri, ma lascia un’eco profonda. Il cavolfiore è umiltà, la mandorla è dolcezza vegetale, il miso chiaro è sapienza fermentata, l’olio al limone è un invito alla luce.

Ingredienti per due anime in divinazione

1 cavolfiore bianco, 1 patata bianca, 30g di mandorle pelate, 1 cucchiaio di miso bianco, scorza grattugiata di limone, olio evo delicato, sale integrale, acqua q.b., tempo lento e accompagnamento di rumore bianco.

Preparazione rituale

Cuocere a vapore cavolfiore, patata e mandorle insieme, finché diventano teneri.

Frullare con poca acqua, il miso e un filo d’olio. Aggiungere sale, poca scorza di limone e ancora un tocco d’olio crudo. Servire in ciotole bianche, magari con un fiore edibile bianco al centro.

Con la pietanza davanti come un oggetto sacro, degustare in forma di preghiera. Il gusto, un’espansione sottile per tornare all’essenza.

Il bianco è un mondo così alto rispetto a noi che quasi non ne avvertiamo il suono, è un nulla prima dell’origine.

Vassili Kandinsky

Come non menzionare, infine, almeno alcuni ultimi riferimenti circa questo colore?

Nel 1918, Kazimir Malevič dipinse ‘Bianco su bianco’, un quadrato bianco su tela bianca, manifesto del suprematismo. Il vestito da sposa bianco, reso popolare dalla regina Vittoria nel 1840, simboleggia innocenza, mentre negli anni 20, Coco Chanel con la sua petite robe blanche contrapponeva la freschezza alla sobrietà del nero, diventando icona di modernità.

La bandiera bianca segnala tregua o resa. Gli unicorni sono creature bianche simbolo di purezza nella mitologia, mentre la Moby Dick, la Balena bianca di Melville, 1851, incarna l’ossessione e il sublime, un bianco che “acceca e terrorizza” e che simboleggia l’inconoscibile e il terrore metafisico.

Gli elefanti bianchi nella tradizione asiatica, sono sacri e portatori di fortuna.

La residenza del Presidente USA fu chiamata “White House” dopo essere stata imbiancata per coprire i danni dell’incendio del 1814. Poi non posso dimenticare Gandalf il Bianco: Tolkien ha utilizzato il bianco come effetto di trasformazione dopo lo scontro con Balrog.

I eat only white foods: eggs, sugar, grated bones, the fat of dead animals; veal, salt, coconut, chicken cooked in white water; fruit mold, rice, turnips; camphorated sausage, dough, cheese (white), cotton salad, and certain fish (skinless).

Erik Satie

