Napoli concorre insieme con Saragozza per aggiudicarsi il prestigioso titolo: la Commissione ACES Europe è in città per visitare gli impianti per valutarne potenzialità e capacità di offerta sportiva.