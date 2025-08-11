Capannori e Altopascio: 3 interventi CBTN per ridurre rischio idraulico

I cantieri hanno riguardato Rio Sana, Rio Castruccio e Rio Gatti
Riceviamo e pubblichiamo.
La gestione ordinaria del reticolo idraulico non prevede soltanto le operazioni di pulizia, effettuate dove possibile in particolare con la tecnica della manutenzione gentile.
A volte sono necessari interventi che vanno a ripristinare la sezione del corso d’acqua, in modo da ottenere degli effetti importantissimi per diminuire il rischio: la rimozione delle ‘isole’ di sedimenti, la riduzione dell’erosione sulle sponde, l’adeguamento alle portate.
Opere che hanno costi anche molto contenuti ma che sono estremamente importanti.
In queste settimane, ad esempio, stanno giungendo a termine tre interventi nella zona della piana di Lucca, per una spesa complessiva di 10mila euro.
Il primo è il ricentramento in alveo del Rio Sana nella zona di Segromigno in Monte, nel territorio di Capannori: qui il Consorzio ha risposto anche una segnalazione effettuata dallo stesso Comune di Capannori sull’esigenza di rettifica del corso d’acqua.
Il secondo ricentramento, sempre nel territorio di Capannori, ha invece riguardato il Rio Castruccio, anche in questo caso dopo la verifica di una segnalazione arrivata dal territorio: un’operazione effettuata grazie a delle economie di spesa ottenute su altri lavori.
Infine, ad Altopascio è stato scavato un piccolo tratto del Rio Gatti: cantiere necessario per rimuovere un’ostruzione dovuta al materiale sedimentario trasportato in eccesso dal corso d’acqua.