‘Canzoni per il Commissario Ricciardi’ al Teatro Diana

Un viaggio teatrale tra parola, memoria e musica restituisce al pubblico l’universo emotivo del celebre commissario e l’anima più intima della città

Riceviamo e pubblichiamo.

Ci sono storie che non finiscono quando si chiude un libro, restano nell’aria, si depositano nella memoria e continuano a vivere come fanno le canzoni.

È da questa idea profonda e sentimentale che nasce Canzoni per il Commissario Ricciardi, spettacolo teatrale di e con Maurizio de Giovanni, in programma lunedì 18 maggio 2026 alle ore 19:30 al Teatro Diana di Napoli, nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2026.

Presentato da Il Pozzo e il Pendolo Teatro, l’allestimento vedrà in scena, accanto a de Giovanni, Marianita Carfora, Giacinto Piracci, Zac Alderman e Marco Zurzolo, con l’adattamento e la scrittura scenica di Annamaria Russo.

Uno spettacolo che intreccia racconto, musica e memoria collettiva per accompagnare il pubblico dentro la Napoli malinconica, luminosa e struggente che abita i romanzi del commissario Ricciardi.

Le canzoni diventano parte integrante della drammaturgia, non semplici accompagnamenti musicali ma autentici dispositivi emotivi capaci di custodire ricordi, evocare atmosfere e restituire l’identità profonda di Napoli.

Ogni melodia si lega a una storia, a un volto, a un frammento di vita, trasformandosi in una traccia sentimentale condivisa tra interpreti e spettatori.

Nel corso degli anni, il personaggio creato da de Giovanni è diventato molto più di un protagonista letterario: Ricciardi è uno sguardo sul dolore umano, sulla fragilità, sull’amore e sulle ferite invisibili che attraversano le vite.

Attorno alle sue indagini si muove una città intensa e vibrante, fatta di silenzi, attese, passioni trattenute e voci che sembrano provenire da un tempo sospeso.

In questo spettacolo, quelle voci trovano una nuova forma scenica grazie all’incontro tra la narrazione dal vivo e la grande tradizione melodica partenopea.

‘Canzoni per il Commissario Ricciardi’ disegna così un’esperienza teatrale fondata sull’ascolto e sulla risonanza interiore. La struttura dello spettacolo alterna parole, musica e pause, lasciando spazio al silenzio come elemento narrativo essenziale.

È proprio in queste sospensioni che emerge la dimensione più poetica del lavoro: una Napoli atmosferica, quasi impalpabile, fatta di presenze che sembrano galleggiare nell’aria e di canzoni che continuano a respirare anche dopo l’ultima nota.

Più che un adattamento letterario, ‘Canzoni per il Commissario Ricciardi’ è un atto di condivisione emotiva e culturale. Un’occasione per ritrovare, attraverso il teatro e la musica, il ritmo profondo di una città che continua a raccontarsi attraverso le sue voci, le sue nostalgie e le sue canzoni.

‘Canzoni per il Commissario Ricciardi’ di e con Maurizio de Giovanni

Lunedì 18 maggio 2026 – Teatro Diana di Napoli, Via Luca Giordano, 64

Info 0815422088, ingresso libero con prenotazione su Eventbrite

e fino a esaurimento posti al botteghino del teatro