‘Canzoni in salotto’ all’Altrove Teatro Studio

Serata speciale all’Altrove Teatro Studio di Roma, il 29 dicembre, ore 20:00, con ‘Canzoni in salotto’.

Il duo Bianchi – Ronconi, dopo una lunga serie di concerti e spettacoli, torna sul palco dell’Altrove in una dimensione più intima. Il salotto è il cuore della casa che è, a sua volta, il luogo in cui ci sentiamo sicuri e protetti dal caos del mondo esterno.

Tra queste pareti ci si può talvolta abbandonare a momenti privati, per raccontare qualcosa in più che ci riguarda in modo sincero, un segreto, una fragilità, un ricordo.

Le luci sono soffuse, possiamo sprofondare in una poltrona sorseggiando del buon vino e pian piano perderci nelle note della chitarra di Giacomo Ronconi e della voce di Ottavia Bianchi che ci riporteranno indietro nel tempo con i migliori brani della storia della nostra musica. Ma solo nel primo set.

Nella seconda parte della serata la palla passerà al pubblico: se avete mai desiderato cantare una canzone a qualcuno, o di essere accompagnati, nel farlo, dalle esperte mani di un professionista che, su vostra richiesta, le avrà precedentemente preparate per voi, allora dovete venire nel salotto di Casa Altrove a raccontare la storia della canzone più importante della vostra vita.

Non importa se non l’avete mai fatto o se pensate di non saper cantare. Il gioco è quello di mettersi in gioco e il luogo perfetto per giocare è il teatro. Per una serata diversa e informale, per conoscere altri mondi, per essere Altrove e contemporaneamente a casa.

Biglietti:

intero 15€

Altrove Teatro Studio

Via Giorgio Scalia, 53

Roma

Per informazioni e prenotazioni:

telefono 3518700413

email ipensieridellaltrove@gmail.com