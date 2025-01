‘Cantata dei Pastori’ al Teatro Lendi

Peppe Barra e Lalla Esposito in scena a Sant’Arpino (CE) dall’8 al 10 gennaio

Prosegue nel nuovo anno la stagione del Teatro Lendi di Sant’Arpino (CE), che, dall’08 al 10 gennaio, ore 21:00, saluterà il periodo delle festività natalizie con la rappresentazione della ‘Cantata dei Pastori – Per la nascita del verbo umanato’, un classico della nostra tradizione musicale, nonché della grande storia artistica di Peppe Barra, che firma l’adattamento dello spettacolo insieme al regista Lamberto Lambertini.

La ‘Cantata dei Pastori’, nella nuova edizione, offre al pubblico sorprese continue, colpi di scena imprevisti, risate irrefrenabili e lacrime di commozione.

Peppe Barra indossa l’amata maschera di Razzullo, pulcinellesco scrivano, mentre i panni di Sarchiapone li indossa Lalla Esposito, ricomponendo così la coppia teatrale che ha riscosso tanto successo nella scorsa stagione, per reinventare le buffe vicissitudini dei due poveracci napoletani catapultati in Palestina, dalla fame il primo, dai suoi crimini il secondo, proprio nei giorni dello scontro titanico tra gli Angeli e i Demoni, mentre Maria e Giuseppe cercano un riparo per la nascita del Figlio di Dio.

Compongono la compagnia anche Luca De Lorenzo, Serena De Siena, Massimo Masiello, Antonio Romano e Rosalba Santoro.

Le musiche di Giorgio Mellone sono eseguite da Pasquale Benincasa, Giuseppe Di Colandrea, Agostino Oliviero e Antonio Ottaviano.

Le scene sono di Carlo De Marino, i costumi di Annalisa Giacci, le luci di Francesco Adinolfi, l’aiuto regia di Francesco Esposito.

La ‘Cantata dei Pastori’ è prodotta da Ag Spettacoli e Tradizione e Turismo – Teatro Sannazaro.