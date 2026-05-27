Canottaggio: plauso Comune Napoli per atleti Circolo ILVA Bagnoli

Ferrante: ‘Questi risultati riempiono di orgoglio l’intera città di Napoli’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli esprime le più vive congratulazioni agli atleti del Circolo ILVA Bagnoli per gli straordinari risultati conseguiti nelle recenti competizioni nazionali e internazionali di canottaggio.

Ai Campionati Europei Under 19 disputati a Brandeburgo, Cristian Bausano e Umberto Thomas hanno conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nell’otto maschile, distinguendosi in una competizione di altissimo livello internazionale.

Per Cristian Bausano è poi arrivata una seconda importante affermazione con l’argento ottenuto nell’otto misto azzurro, confermando il talento e la qualità della scuola remiera napoletana.

Importanti successi anche ai Giochi Nazionali Special Olympics di Lignano Sabbiadoro, dove gli atleti Vincenzo Amato e Luigi Rigillo, accompagnati dai tecnici Giacinto Miraglia e Carlo Cotino, hanno rappresentato con orgoglio la Campania conquistando una medaglia d’oro e una d’argento.

Un risultato che testimonia il valore dello sport come strumento di inclusione, partecipazione e crescita personale.

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, dichiara:

Questi risultati riempiono di orgoglio l’intera città di Napoli. Gli atleti del Circolo ILVA Bagnoli rappresentano un esempio straordinario di impegno, sacrificio, passione e spirito di squadra. Le medaglie conquistate in ambito europeo e nazionale premiano non solo il talento dei ragazzi, ma anche il lavoro quotidiano di tecnici, dirigenti e famiglie che accompagnano il loro percorso sportivo e umano. Un plauso particolare va anche ai protagonisti dei Giochi Special Olympics, che attraverso lo sport trasmettono un messaggio potente di inclusione, pari opportunità e partecipazione. Napoli continuerà a sostenere con convinzione tutte le realtà sportive che contribuiscono a far crescere i nostri giovani e a portare in alto il nome della città in Italia e nel mondo.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio sostegno alle realtà sportive del territorio che, attraverso il lavoro quotidiano e la promozione dei valori dello sport, rappresentano un patrimonio importante per la città e per le nuove generazioni.