Canottaggio d’oro, Giacomo Gentili premiato a Palazzo Pirelli

Romani ha consegnato un riconoscimento all’atleta lombardo che ha conquistato l’oro nei quattro di coppia maschile ai Mondiali di Shanghai dello scorso settembre
La Lombardia che rema protagonista a Palazzo Pirelli: Giacomo Gentili, canottiere lombardo, è stato premiato questo pomeriggio dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani per la medaglia d’oro nel quattro di coppia maschile conquistata ai Mondiali di canottaggio che si sono svolti lo scorso settembre a Shanghai.
Il Presidente Romani ha sottolineato:
Giacomo Gentili, insieme al suo compagno Andrea Panizza che abbiamo premiato a ottobre, è simbolo della Lombardia vincente.
Il canottaggio ha un legame particolare con la nostra storia e la nostra cultura: è uno sport di fatica, fisica e mentale, e la Lombardia con la fatica ha un rapporto particolare.
È la fatica degli imprenditori e degli artigiani che ogni mattina si alzano con la voglia e la forza di portare avanti la loro impresa. È la fatica di tutti i lavoratori che hanno fatto e fanno della Lombardia uno dei motori d’Italia e d’Europa.
La tenacia è una caratteristica dei lombardi e per Giacomo Gentili è stata l’ama in più che ha messo in acqua nella straordinaria impresa di Shanghai. Per questo Giacomo e i suoi compagni sono un esempio per i giovani.
Giacomo Gentili, cremonese di 28 anni, cresciuto alla Canottieri ‘Leonida Bissolati’ di Cremona, a Shangai ha bissato l’oro conquistato sette anni fa, nel 2018 a Plovdiv in Bulgaria.
Giacomo Gentili, oggi alle Fiamme Gialle, ha vinto l’oro mondiale con il lecchese Andrea Panizza, Luca Chiumento e Luca Rambaldi davanti a Gran Bretagna e Polonia. Un’impresa che arriva dopo la medaglia d’argento vinta alle Olimpiadi di Parigi 2024.
Giacomo Gentili ha raccontato:
Appena ho provato il canottaggio sul Po mi ha dato un senso di libertà che mi ha veramente fatto sentire vivo.
Sicuramente il canottaggio è uno sport che insegna molti valori, che si pratica in mezzo alla natura e fa crescere mente e fisico, ma le tante medaglie vinte non hanno cambiato lo spirito con cui ogni giorno scendo in acqua per allenarmi: leggerezza e divertimento.
Il Consigliere regionale Marcello Ventura, Fratelli d’Italia, che ha promosso l’iniziativa, ha sottolineato:
La medaglia conquistata da Giacomo Gentili non è solo uno straordinario risultato sportivo.
È, innanzitutto, il punto di arrivo di un percorso che racconta il coraggio, la determinazione e la forza mentale di un atleta che si è preparato con costanza e impegno per arrivare pronto all’appuntamento con il Campionato Mondiale.
Il canottaggio è una disciplina in espansione che coinvolge sempre più atleti, soprattutto giovani.
Giacomo Gentili, con questo risultato e con la sua storia, è un punto di riferimento importante per il movimento e per l’intero territorio lombardo e un esempio in grado di dare un contributo determinate alla crescita e allo sviluppo delle nostre comunità e dei nostri ragazzi.
Federico Romani e Marcello Ventura hanno consegnato a Giacomo Gentili la medaglia ufficiale del Consiglio regionale della provincia di Cremona.