Canottaggio d’oro, Giacomo Gentili premiato a Palazzo Pirelli

La Lombardia che rema protagonista a Palazzo Pirelli: Giacomo Gentili, canottiere lombardo, è stato premiato questo pomeriggio dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani per la medaglia d’oro nel quattro di coppia maschile conquistata ai Mondiali di canottaggio che si sono svolti lo scorso settembre a Shanghai.

Il Presidente Romani ha sottolineato:

Giacomo Gentili, insieme al suo compagno Andrea Panizza che abbiamo premiato a ottobre, è simbolo della Lombardia vincente.

Il canottaggio ha un legame particolare con la nostra storia e la nostra cultura: è uno sport di fatica, fisica e mentale, e la Lombardia con la fatica ha un rapporto particolare.

È la fatica degli imprenditori e degli artigiani che ogni mattina si alzano con la voglia e la forza di portare avanti la loro impresa. È la fatica di tutti i lavoratori che hanno fatto e fanno della Lombardia uno dei motori d’Italia e d’Europa.

La tenacia è una caratteristica dei lombardi e per Giacomo Gentili è stata l’ama in più che ha messo in acqua nella straordinaria impresa di Shanghai. Per questo Giacomo e i suoi compagni sono un esempio per i giovani.