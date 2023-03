Candidature 30° Concorso della Ceramica Contemporanea ‘Mediterraneo’

Con la pubblicazione del disciplinare del concorso si apre l’edizione 2023 dello storico Concorso internazionale dedicato all’arte mediata attraverso la ceramica e connotata da caratteri di innovazione e contemporaneità

Grottaglie (TA) è nota come “Città della Ceramica” per la sua illustre storia figulina e per l’unicità del suo “Quartiere delle Ceramiche”.

Ma a parlarci di arte mediata attraverso la ceramica, sin dal 1971, vi è anche il concorso promosso e organizzato dal Comune di Grottaglie.

Il I Concorso di Ceramica ‘Mediterraneo’ fu organizzato nell’ambito della XII Mostra della Ceramica nel 1971, rivolgendo da subito il suo interesse esclusivo al mondo ceramico, con l’intento di riconoscere l’arte ceramica quale elemento essenziale della storia identitaria della città di Grottaglie.

Il concorso fin dalla sua nascita fu inteso come un evento promotore di ricerca e approfondimento dei rapporti tra artisti provenienti dai paesi del Mediterraneo, e non solo, in grado di realizzare scambi proficui in materia di tecniche e nuove forme di linguaggio artistico.

Con gli anni il Concorso di Ceramica Mediterranea ha rafforzato la sua funzione di strumento di ricerca e di approfondimento con l’intera cultura dell’area del Mediterraneo. Dal 2004 ad oggi il Concorso è stato organizzato ininterrottamente, ottenendo negli anni riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Con la XXX edizione del Concorso di Ceramica Mediterraneo che si svolgerà nella prossima estate, dal 24 giugno al 10 settembre 2023, si conferma lo sforzo e l’impegno nella realizzazione dell’evento espositivo culturale ispirato all’arte contemporanea, capace di attivare un dialogo tra genti e culture diverse, tra tradizione e innovazione.

La partecipazione alla XXX edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea ‘Mediterraneo’ è aperta ad artisti singoli o associati ed è gratuita.

Le opere dovranno essere realizzate prevalentemente in ceramica: è ammessa qualsiasi tecnica ceramica, senza alcun vincolo tematico. Ogni autore può presentare un massimo di due opere.

All’artista vincitore verrà assegnato un premio di €3.500,00 e l’opera confluirà nella sezione contemporanea del Museo della Ceramica che ad oggi conta su circa duecento opere.

Al secondo classificato un premio di €1.500,00 e la possibilità di usufruire di uno spazio espositivo gratuito e del supporto organizzativo per una mostra personale da svolgersi durante l’edizione 2024 della mostra.

La data limite per iscriversi e partecipare al concorso è il 14 maggio 2023.

Tutte le informazioni sono presenti nel bando disponibile sul bando istituzionale del Comune di Grottaglie, al seguente link: https://comune.grottaglie.ta.it/area_letturaNotizia/183863/pagsistema.html

Informazioni:

infopoint@comune.grottaglie.ta.it

099-5620427 dal martedì alla domenica 10:00 – 13:00 / 15:30 – 18:30