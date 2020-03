‘Candida’, terzo singolo di Cizco

Disponibile in digitale e radio dal 20 marzo

Oggi 20 marzo esce in streaming e in digital download e sarà in rotazione radiofonica ‘Candida’, il terzo singolo di Cizco, inviato de Le Iene e tra i fondatori della band Meganoidi e dei Lacizco, dopo ‘Non ridi mai’ e ‘Xeni’.

Il brano, prodotto dall’etichetta CIZCO Entertainment e distribuito da Artist First, è accompagnato dal videoclip.

‘Candida’ è una critica rivolta a quelle persone che pensano di sapere sempre tutto, una riflessione su un certo modo di fare informazione attraverso una comunicazione che predilige toni esagerati che rischiano di creare effetti sbagliati. Di recente, una conseguenza concreta, per esempio, sono stati gli scaffali dei supermercati svuotati senza alcun reale motivo, un’azione scaturita da una comunicazione che evidentemente non ha fatto il suo “dovere”. Quando si fa informazione in una situazione delicata come quella attuale bisogna stare attenti a cosa si dice e come lo si dice per non rischiare di trasformare la preoccupazione in psicosi.

Il videoclip, a cui hanno partecipato gli attori Andrea Possa e Andrea Di Marco (Bruxabaracche), Nicolas Vigliotta, Leonardo Martera (Planet Funk):

racconta di un personaggio alla Quentin Tarantino che traffica e armeggia in un capannone di periferia cercando qualcosa. Una volta trovato, si vede che carica il sacco in macchina e inizia a girare la città incrociando dei personaggi loschi che stanno chiaramente male, come se fossero in crisi di astinenza. Sembra che consegni loro qualcosa di strano, armi o droga ma alla fine si capisce che stava dando loro dei crocifissi. Ognuno può farsi la sua idea. Che stava dando loro una speranza, che la religione è l’oppio dei popoli o che stiamo tutti cercando un punto di riferimento che non abbiamo ancora ben chiaro.

Nato a Genova 44 anni fa, Cizco è cresciuto in Brasile, San Paolo, fino all’adolescenza. Tornato in Italia si laurea in Architettura, superando pure l’esame di Stato, per la felicità di suo padre ingegnere! Assolti gli obblighi familiari studia recitazione e viene scelto ad un provino in spiaggia per diventare l’inviato del magazine giovanile ‘Com’è’ su Tele+, Sky. Due anni dopo è veejay e conduttore in 4U su Tmc2/Videomusic.

Nel 2001, emergono nel panorama musicale i Meganoidi – di cui è stato uno dei fondatori – e partecipa al primo album del gruppo ‘Into the Darkness into the moda’ come batterista. Dal 2002 entra a far parte de Le Iene – Cizco è co-autore dei servizi oltre che di format per la TV – e lascia i Meganoidi per fondare Lacizco con cui pubblica ‘album ‘Ancora in tempo per fare tardi’, 2006, edito da V2, che ottiene ottime recensioni dai giornali specializzati.

Nel 2009 si trasferisce in Sudamerica dove è autore e inviato di MTV SET, il programma sociale di MTV America Latina, che lo porta in giro per il continente in bici a conoscere i problemi degli adolescenti.

Dal 2014 torna a fare l’inviato per Le Iene alternando servizi impegnati – come quello sui “Narcos” o sul “boschetto della droga” di Rogoredo a Milano – a quelli più leggeri come “il metodo dell’uomo nudo” o “40 anni vergine”.

Nel frattempo, scrive format per la TV, fa il giudice in talent show, è tra i 100 giudici delle due edizioni di ‘All together now’ Italia, compone musica propria e sta scrivendo un libro, che porterà anche in teatro.

Le sue influenze musicali sono di vario tipo: è cresciuto con il rock dei Kiss, il suo primo disco, per poi passare al pop di Michael Jackson e a tanto punk rock, dai Clash ai Sex Pistols, dai Ramones ai Pixies.

Oggi praticamente ascolto di tutto, dai Green Day ai FooFighters, ma anche il rap, da 50Cent a Eminem, e gli italiani Fabri Fibra e Salmo. Ultimamente anche Imagine dragons e Billie Eilish.

Nel 2019 escono i singoli con videoclip ‘Non ridi mai’ e ‘Xeni‘.