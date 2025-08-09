Canale Acque Alte Bagno a Capezzano Pianore (LU): riaperta la strada

Lavori in fase di conclusione

Sono in fase di conclusione i lavori da circa 500mila euro sul Canale Acque Alte Bagno in via Arginvecchio a Capezzano Pianore, Comune di Camaiore (LU), eseguiti dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord con finanziamento della Regione Toscana: un primo lotto operativo per adeguare alla portata duecentennale gli argini del corso d’acqua.

Il tratto interessato va dalla confluenza del canale Acque Alte Teso fino al ponte sulla via Macchia Monteggiorini.

I cantieri sono iniziati nell’estate scorsa e adesso stanno giungendo al termine, con le imprese appaltatrici che stanno eseguendo le ultime operazioni.

In particolare, è ormai stata riaperta al traffico via Arginvecchio, dall’incrocio con via Padule a quella con via Chiaro Del Giardo: il tratto era stato chiuso a partire dal mese di giugno per permettere la realizzazione delle opere di adeguamento degli argini vicino alla sede stradale in tutta sicurezza.

Il Presidente del Consorzio, Dino Sodini, evidenzia:

Si tratta di un corso d’acqua che richiede la massima attenzione per la gestione del rischio idraulico, dato che risulta sottodimensionato rispetto alle attuali portate previste, alla luce dell’emergenza climatica che determina precipitazioni sempre più intense e imprevedibili.

Per il tratto di canale a valle fino alla confluenza con il canale A. A. Teso è stato eseguito il rialzamento degli argini in terra per evitare fenomeni erosivi e garantire un rapido rinverdimento delle scarpate.

A monte del ponte su via Macchia Monteggiorini, dove è stata chiusa la strada, il Consorzio ha proseguito l’opera in cemento armato per rialzare l’argine e rinforzare le sponde in destra idraulica dato che il vecchio muro in calcestruzzo era mal fondato provocando frequenti problemi sulla viabilità della via dell’Arginvecchio; in sinistra idraulica è stato abbattuto un vecchio muro di confine in pietra con problemi di stabilità e ne è stato realizzato uno nuovo di sponda in cemento armato rivestito con lastre in pietra.

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Camaiore Graziano Dalle Luche, spiega: