Campionati del Mondo di Berna: l’entusiasmo dei 24 climber italiani

Un’emozione mondiale

Dal 1° al 12 agosto si svolgeranno a Berna i Campionati del Mondo di Climbing e Paraclimbing 2023. Dopo 22 anni da Winterthur 2001 la Svizzera torna ad ospitare l’evento più importante per l’arrampicata a livello planetario.

Un totale di 631 atleti provenienti da 56 nazioni si sfideranno per 12 giorni nello scenario unico della PostFinance Arena.

Di questi, 428 atleti provenienti da 54 nazioni gareggiano nell’arrampicata sportiva, mentre 203 atleti provenienti da 25 nazioni gareggiano nel paraclimbing. I Campionati Mondiali di paraclimbing si svolgeranno dall’8 al 10 agosto.

La cerimonia di apertura avrà luogo durante la festa nazionale svizzera, il 1° agosto, celebrazione dei 175 anni di Berna come città federale.

In Bundesplatz i musicanti di Berna e la parata delle lanterne introdurranno la sfilata degli atleti che prenderanno parte ai Mondiali di arrampicata sportiva 2023, che verranno ufficialmente inaugurati a nome della Federazione Internazionale di Arrampicata Sportiva, IFSC, dal Presidente Marco Scolaris.

I Campionati del Mondo, che si svolgono ogni due anni, rappresentano l’evento apicale della stagione agonistica di arrampicata sportiva, con 8 prestigiose medaglie da assegnare.

Dopo la conclusione delle singole discipline – boulder, lead e speed- 20 atleti per genere si sfideranno nel nuovo format olimpico di boulder&lead.

I Mondiali di Berna hanno infatti un’importanza aggiuntiva di grandissimo peso: rappresentano le prime gare di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, e questo accresce le aspettative e l’entusiasmo.

Il format dell’arrampicata sportiva per Parigi 2024 si è evoluto rispetto al suo debutto olimpico a Tokyo 2020. Mentre in Giappone era in palio un set di medaglie per genere, a Parigi ce ne saranno due.

Invece di competere in un singolo evento che combina boulder, lead e velocità, gli atleti competeranno in due eventi: velocità e combinata boulder&lead.

Nei tre giorni conclusivi dei Campionati del Mondo di Berna, 10 – 12 agosto, verranno assegnate 10 quote olimpiche: i migliori 2 atleti di velocità per genere e i primi 3 del format olimpico boulder&lead.

Le finali di speed si svolgeranno il 10 agosto, le finali di combinata boulder&lead l’11 e 12 agosto.

L’Italia presenta come portabandiera gli atleti che hanno dimostrato successi e continuità nelle competizioni internazionali: Laura Rogora, Fiamme Oro, che competerà in entrambe le discipline, campionessa italiana lead in carica, quarta nel ranking mondiale 2022 e terza nel 2021; Camilla Moroni, Fiamme Oro, vicecampionessa del Mondo a Mosca 2021, campionessa italiana boulder per il terzo anno consecutivo; Giorgia Tesio, Centro Sportivo Esercito, vicecampionessa italiana lead e bronzo al campionato italiano boulder.

Competeranno solo nel boulder Giulia Medici, argento agli Europei di Cracovia e vicecampionessa italiana, e Miriam Fogu, mentre gareggeranno solo nella lead Claudia Ghisolfi, Fiamme Oro, e Ilaria Maria Scolaris, azzurre di grande esperienza.

Nella compagine maschile affronteranno entrambe le prove tutti e 5 gli atleti convocati: Stefano Ghisolfi, Fiamme Oro, campione del mondo 2021 e vicecampione nel 2018; Gabriele Moroni, tornato quest’anno alle competizioni e con alle spalle numerosi risultati ad altissimo livello internazionale; Marcello Bombardi, Centro Sportivo Esercito, climber di grande esperienza, in maglia azzurra dal 2007; Filip Schenk, Fiamme Oro, vicecampione italiano boulder, e Giorgio Tomatis, Centro Sportivo Esercito, argento ai recenti European Games di Cracovia.

Naturalmente tutta l’élite dell’arrampicata mondiale sarà presente e agguerrita per guadagnarsi la qualificazione olimpica.

Riflettori puntati sulla campionessa olimpica slovena Janja Garnbret, sei volte campionessa del mondo, considerata la favorita assoluta sia nel boulder che nella lead.

Dopo l’infortunio che l’ha tenuta lontana dalle competizioni per buona parte del 2023 ora sembra di nuovo l’atleta da battere. Ma ha avversarie agguerrite, come le americane Brooke Raboutou, che ha già gareggiato alle Olimpiadi di Tokyo, e Natalia Grossman, campionessa in carica del boulder, nonché la giapponese Miho Nonaka, vicecampionessa olimpica a Tokyo, campionessa dei World Games del 2022, e la stella emergente francese Oriane Bertone. L’austriaca Jessica Pilz difenderà il suo titolo mondiale nella combinata come numero 1 del mondo.

Fra gli uomini il ceco tre volte campione del mondo lead Adam Ondra è considerato il favorito in entrambe le discipline. Gli altri climber da tenere sotto osservazione sono senz’altro Jakob Schubert, Austria, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e tre volte campione del mondo Lead, Alex Megos, Germania, Alberto Ginés Lòpez, Spagna, vincitore dell’oro olimpico a Tokyo, Colin Duffy (USA) e Mickael Mawem, Francia, che cercheranno di assicurarsi un posto nella loro seconda Olimpiade.

L’attuale campione del mondo nella combinata, il tedesco Yannick Flohé, difenderà il suo titolo a Berna. Uno sguardo speciale poi per l’atleta di casa, Sascha Lehmann, fresco dell’oro in Coppa del Mondo Lead a Innsbruck, pronto a dare il meglio di fronte al suo pubblico.

Ci sarà, inoltre, la possibilità di vedere le giovani promesse competere nei loro primi Campionati del Mondo senior: il fenomeno diciottenne britannico Toby Roberts, che ha raggiunto il podio in Coppa del Mondo tre volte in questa stagione, conquistando un oro nella lead e un oro e un bronzo nel boulder, il sedicenne giapponese Sorato Anraku, attuale numero 1 al mondo sia nel boulder che nella lead, e il diciannovenne francese Mejdi Schalck, che ha conquistato due ori e un bronzo in Coppa del Mondo boulder.

Col nuovo format di competizione in atto per Parigi 2024, la speed viene svincolata dalle altre specialità e diventa un evento foriero di grandissime emozioni, incoronando per la prima volta dei campioni olimpici.

Nella sfida di velocità la nazione favorita è senz’altro l’Indonesia, con tanti atleti dai tempi incredibili.

L’indonesiano Veddriq Leonardo ha infranto la barriera dei 5 secondi e punta ad assicurarsi un biglietto per Parigi, così come i suoi compagni di squadra Kiromal Katibin e Aspar Aspar.

Ma saranno decisamente pronti a dare il meglio anche lo statunitense Sam Watson e il cinese Peng Wu.

Ma nella categoria femminile l’atleta più in forma è senz’altro la polacca Aleksandra Miroslaw, detentrice del record mondiale, motivatissima a guadagnare un posto per la sua seconda Olimpiade.

Le sorelle polacche Aleksandra e Natalia Kalucka saranno tra le maggiori rivali per la loro connazionale, insieme alle indonesiane Desak Made Rita Kusuma Dewi e Rajiah Sallsabillah. Molto agguerrita anche Emma Hunt, che detiene il record femminile statunitense e proverà a garantirsi un posto nel debutto olimpico della disciplina.

I nostri alfieri della velocità faranno di tutto per affrontare e superare avversari di questa caratura: Ludovico Fossali, Centro Sportivo Esercito, campione del mondo 2019 ad Hachioji, e Matteo Zurloni, Fiamme Oro, detentore del record italiano ed europeo, ma anche i compagni Luca Robbiati, con un ottimo ranking in Coppa Italia e un oro in Coppa Europa Giovanile, Alessandro Boulos e Gian Luca Zodda, Fiamme Oro, entrambi con grande esperienza internazionale, militando in maglia azzurra l’uno dal 2009 e l’altro dal 2013.

Agguerritissime anche le due punte di diamante della velocità italiana, Giulia Randi, Centro Sportivo Esercito, e Beatrice Colli, Fiamme Oro, vicecampionessa mondiale Giovanile e detentrice del record italiano a 6.90”.

Competeranno nel paraclimbing Lucia Capovilla, bronzo ai Mondiali di Mosca 2021, quest’anno argento In Coppa del Mondo a Innsbruck e bronzo a Villars; Nadia Bredice, bronzo ai Mondiali di Mosca 2021; Simone Salvagnin, titolare di numerosissime medaglie in competizioni internazionali dal 2011 ad oggi; David Kammerer, bronzo in Coppa del Mondo a Salt Lake City; Gian Matteo Ramini, argento in Coppa del Mondo a Salt Lake City.

Il programma del Campionato del Mondo prevede nella giornata di martedì 1° agosto le qualifiche maschili di boulder a partire dalle ore 9:00. Alle ore 19:00 si terrà la cerimonia di apertura con la presentazione degli atleti.

Mercoledì 2 agosto a partire dalle 11:00 si terranno le qualifiche lead femminili.

Giovedì 3 dalle ore 8:30 cominceranno le qualifiche maschili di lead e dalle 15:30 le qualifiche femminili di boulder.

Venerdì 4 agosto si disputeranno le semifinali di boulder maschile a partire dalle ore 10:00 e le finali alle ore 18:30.

Sabato 5 agosto si svolgeranno le semifinali di boulder femminile a partire dalle ore 10:00 e le finali alle ore 18:30.

Domenica 6 agosto alle ore 10:00 si terranno le semifinali maschili e femminili di lead e alle ore 18:30 avranno inizio le finali.

Lunedì 7 agosto sarà una giornata di riposo.

Martedì 8 agosto dalle ore 9:00 partiranno le qualifiche femminili e maschili di paraclimbing.

Mercoledì 9 agosto si competerà per la combinata: alle ore 9:00 le semifinali femminili di boulder, alle ore 13:00 le semifinali maschili di boulder e alle ore 20:30 le semifinali lead di entrambe le categorie.

Giovedì 10 agosto alle ore 9:00 inizieranno le qualifiche di speed maschile e femminile. Dalle ore 14:00 partirà la finale di paraclimbing maschile e femminile.

Alle ore 20:00 l’attesissima finale di speed che attribuirà le prime 4 qualifiche olimpiche.

Venerdì 11 agosto a partire dalle ore 19:00 si disputeranno le finali di combinata boulder&lead femminile, che consegneranno altri tre pass per Parigi 2024.

Sabato 12 agosto dalle ore 16:00 sarà il momento delle finali di combinata boulder&lead maschile, che consegneranno gli ultimi tre pass per Parigi 2024.

I Mondiali possono essere seguiti in streaming sulla piattaforma Discovery plus e Eurosport Player, mentre le finali verranno trasmesse in diretta sui canali satellitari Eurosport 1 e 2 per poter tifare a pieni polmoni i nostri azzurri!