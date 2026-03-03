Campi Flegrei, inaugurata l’area ammassamento soccorritori di Bacoli

Bene il test sull’allestimento

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Circa 10mila metri quadri per ospitare, in caso di necessità, soccorritori e mezzi.

È l’Area ammassamento soccorsi e risorse inaugurata oggi nel comune di Bacoli, testata grazie all’allestimento predisposto dalla Protezione Civile della Regione Campania come se davvero vi fosse una emergenza da fronteggiare nel Comune e realizzata con un finanziamento di 500mila euro della Città Metropolitana di Napoli.

Situata in via Cuma, l’area ha accolto il “campo soccorritori” con 8 tende pneumatiche, un modulo cucina con mensa, la segreteria, l’officina, una tenda per il collegamento con il Centro Coordinamento Soccorsi che sarebbe riunito presso la Prefettura di Napoli e i mezzi eventualmente necessari per l’intervento connesso al rischio idrogeologico, le unità cinofile, il modulo per il soccorso subacqueo e anche un presidio degli psicologi dell’emergenza a sostegno degli operatori.

Nel “polo logistico” anche un Presidio Medico Avanzato a cura dell’ASL Napoli 2 Nord.

L’Assessore regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, ha sottolineato:

È questo il posto dove si riunirebbero tutte le forze del sistema regionale della protezione civile attivate e necessarie per garantire i soccorsi da una base di partenza prossima al luogo in cui si è determinata l’emergenza. Parliamo di scenari connessi al rischio sismico e bradisismico, al dissesto idrogeologico, quindi frane o allagamenti e a tutte le emergenze che potrebbero determinarsi in un territorio ad esclusione del rischio vulcanico connesso allo scenario eruttivo che seguirebbe la Pianificazione nazionale vigente. Riteniamo fondamentale che i Comuni, nell’ambito delle rispettive pianificazioni di protezione civile, si dotino delle aree necessarie a gestire le emergenze. Quindi aree di Attesa, aree di Accoglienza e aree, come quella inaugurata oggi, di ammassamento risorse e soccorritori. I test come quello di oggi servono a rafforzare la capacità del sistema di protezione civile di rispondere nella maniera più performante possibile alle esigenze che si dovessero determinare. Le sperimentazioni servono anche a mettere in atto, per tempo, degli eventuali interventi migliorativi. Cresciamo insieme per rafforzare la tutela del territorio ma, soprattutto, per ridurre il rischio: per questo motivo puntiamo moltissimo sulla prevenzione. Riteniamo molto importante in tal senso il coinvolgimento delle scuole, come avvenuto oggi: è partendo dai ragazzi che possono essere implementati e diffusi i comportamenti consapevoli da parte dei cittadini.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha affermato:

L’area inaugurata oggi rappresenta un importantissimo presidio di sicurezza per il territorio di Bacoli e va ad integrare in maniera significativa i piani di protezione civile del Comune e dell’intero territorio dei Campi Flegrei. L’investimento della Città Metropolitana di Napoli per quest’area, dotata delle più avanzate tecnologie, rientra nell’ambito di un programma complessivo di opere volte alla messa in sicurezza dell’intero territorio, che vive il rischio bradisismico ma che deve affrontarlo, insieme con tutte le istituzioni, in maniera competente e consapevole. Quest’opera testimonia proprio questo, che c’è una sinergia istituzionale forte, concreta, che non abbassa la guardia ma che lavora quotidianamente per garantire sicurezza ai cittadini.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sottolineato:

Questa importantissima area di ammassamento soccorritori testimonia il cambio di passo che è avvenuto sia attraverso il finanziamento del Governo nazionale che con l’attività della Regione Campania, della Città Metropolitana, del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, del Commissario Soccodato e del Comune di Bacoli: tutti hanno contribuito a realizzare un’area davvero efficiente. La giornata di oggi rappresenta la sintesi di questa efficacia, perché ogni azione che viene posta al servizio della Protezione Civile deve servire soprattutto ad allontanare le paure, ad irrobustire il coraggio, ad essere prossimi ai cittadini.

Il primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, dal canto suo,ha evidenziato:

Questa è la prima area di ammassamento mezzi e soccorsi, del Piano di Protezione Civile Comunale. Testiamo quest’area sul fronte del bradisismo e lo facciamo in un’area i cui stiamo realizzando anche tante altre cose, come il campo da calcio, quelli da tennis e un nuovo asilo nido all’interno del complesso scolastico. Questo per dire che viviamo la quotidianità ma guardiamo al futuro con ottimismo ma anche con grande senso di responsabilità.

Un’area, quella di via Cuma, riqualificata complessivamente con i fondi della Città Metropolitana e di altri Enti che hanno creato un nuovo spazio vissuto dalla cittadinanza per la cittadinanza, soprattutto in caso di emergenza:

Un’area fondamentale, per questo la vivremo tutti i giorni, con tante attività legate al sociale, proprio per far capire a tutta la comunità che è uno spazio di tutti e che serve per questa finalità. Tenete conto che senza i fondi di Città Metropolitana ed il protagonismo della Protezione Civile della Campania, della Prefettura e di tutte le forze dell’ordine tutto questo non sarebbe stato possibile. Il Comune da solo non ce la farebbe. Oggi dimostriamo che un Comune può riuscire anche in questa grande impresa.

All’inaugurazione ha preso parte anche il Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato.