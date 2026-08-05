Campi Flegrei, attivata raccolta donazioni a sostegno della popolazione

È possibile contribuire con un versamento libero attraverso il sistema pagoPA della Regione Campania
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
La Regione Campania ha attivato una raccolta di donazioni a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei.
È possibile contribuire con un importo libero accedendo direttamente al servizio di pagamento online a questo link sulla piattaforma My Pay Regione Campania.
Le risorse raccolte saranno destinate agli interventi di solidarietà e alle iniziative previste nelle aree interessate.
L’andamento e i risultati della raccolta saranno monitorati e resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Campania, al fine di assicurare la trasparenza e la piena accessibilità delle informazioni relative alle donazioni ricevute e all’impiego delle risorse.