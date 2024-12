Campi Flegrei, al via cantieri per adeguamento sismico edifici pubblici

Illustrato lo stato di avanzamento delle azioni previste dai Decreti

Riceviamo e pubblichiamo.

Grande partecipazione, questa mattina a Pozzuoli, per la consegna del primo cantiere per l’adeguamento sismico degli edifici pubblici dei Campi Flegrei a valere sulle risorse stanziate dai Decreti Ministeriali.

Presenti all’incontro organizzato dal Commissario straordinario per i Campi Flegrei Fulvio Maria Soccodato presso il cortile del plesso Artiaco dell’IC 5 Artiaco – Diaz: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, il Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e il Direttore regionale Agenzia del Demanio Mario Parlagreco.

Le autorità hanno portato un saluto agli allievi dell’IC 5 Artiaco Diaz, che, per l’occasione, hanno recitato una poesia scritta da loro ed espresso un pensiero di speranza per il futuro della loro scuola.

A seguire, gli interventi hanno illustrato lo stato di avanzamento delle azioni previste dai Decreti.

Il Commissario straordinario per i Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, ha dichiarato:

In occasione della presentazione di novembre del primo stralcio del Piano di messa in sicurezza dell’area dei Campi Flegrei, ci eravamo dati appuntamento per il prossimo avvio dei primi cantieri; oggi ci ritroviamo, a distanza di un mese, per dare concretezza agli impegni assunti. A questi primi due cantieri, che si focalizzano sull’adeguamento dei plessi scolastici Artiaco e palestra della scuola Pergolesi, per tutelare il diritto all’istruzione e garantire ai giovani luoghi sicuri in cui crescere e formarsi, seguiranno, tra gennaio e marzo del 2025, secondo il programma concordato congiuntamente con i Sindaci e le strutture della Regione, l’apertura del cantiere della scuola dell’infanzia Montenuovo e del palazzetto dello sport della scuola A. Errico. Tengo a dare evidenza che tali straordinari risultati esitano dalla piena e pragmatica sinergia tra tutte le istituzioni, ponendo in attenzione l’alto livello di competenza tecnica messa in campo da ogni Struttura e riportando l’alta attenzione posta per il rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

Il Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha dichiarato:

Stiamo dando un segnale di concretezza partendo dalle scuole, per garantire il diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi della nostra città, con uno sforzo congiunto basato sulla collaborazione e la sinergia istituzionale. Al di là del colore politico, sulla questione ‘bradisismo’ ci siamo ritrovati con un unico intento: il bene delle nostre comunità.

Il Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, ha dichiarato

Il miglioramento sismico delle scuole è un segnale molto importante in un territorio che da sempre convive con il bradisismo. Partiamo oggi dagli edifici pubblici e in primo luogo dalle scuole. In questa fase sono interessati nove edifici di competenza del Comune di Napoli e altri istituti superiori di competenza della Città Metropolitana tra Napoli e Pozzuoli, in particolare l’ISIS Falcone in Viale dell’Europa Unita a Pozzuoli, edifici A e B, l’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica ‘Duca degli Abruzzi’ a Napoli. Sono in corso verifiche di vulnerabilità sismica per programmare ulteriori interventi anche all’IS Pitagora di Pozzuoli, l’IISS ‘F. S. Nitti’, l’ITI ‘A. Righi’, l’ISIS ‘Vittorio Emanuele II’ e l’Artemisia Gentileschi a Napoli. Questo lavoro, messo in campo in modo sinergico tra le varie istituzioni coinvolte, è un impegno collettivo che ci dà la giusta serenità per affrontare la convivenza con il bradisismo e rispondere ai bisogni dei nostri cittadini.

Il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha dichiarato:

È una giornata importante per i Campi Flegrei. Siamo una comunità che dimostra quanto sia capace di rialzarsi, ogni volta che cade. Iniziare dalle scuole è il segnale di una resilienza che consolida le strutture ma anche le coscienze. E, soprattutto, il futuro di un popolo che vuole continuare a vivere qui, nella propria terra.

Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha dichiarato:

Questa è una bella pagina per questo territorio e per i tre sindaci interessati: Napoli, Pozzuoli e Bacoli oltre alla Regione Campania. Oggi c’è tutta la filiera istituzionale capace di sostenere un disegno strategico a favore delle famiglie e della popolazione dei Campi Flegrei. Tutte le istituzioni coinvolte stanno facendo un ottimo lavoro, a partire dal Governo con il Commissario Soccodato. I tempi sono stati rispettati, e quando vengono rispettati i tempi soprattutto di così poderose opere pubbliche, significa che la credibilità e l’autorevolezza delle articolazioni dello Stato sono davvero molto alte.

Il Direttore Regionale della Campania dell’Agenzia del Demanio, Mario Parlagreco, ha dichiarato:

L’Agenzia del Demanio è a supporto del Commissario per rendere gli edifici pubblici sicuri e fruibili per gli studenti e le famiglie di Pozzuoli e per garantire i servizi essenziali, primo tra tutti quello dello studio e della formazione. In queste settimane abbiamo lavorato con sollecitudine alle attività di progettazione e appalto per avviare i cantieri nella Scuola Artiaco e nella palestra della Scuola Pergolesi, investendo circa 8 milioni di euro. Il cronoprogramma prevede che i lavori termineranno a settembre 2025 per consentire il regolare avvio del prossimo anno scolastico. Ulteriori 6,5 milioni di euro saranno destinati agli interventi per la scuola dell’infanzia Montenuovo e Palazzetto dello Sport della scuola Errico, con un investimento di ulteriori 6,5 milioni di euro e i cantieri partiranno nei primi mesi del 2025. Alla luce dell’urgenza delle azioni da mettere in campo e della necessità di raggiungere gli obiettivi per la comunità di Pozzuoli, l’Agenzia ha individuato le migliori professionalità per garantire la qualità della progettazione e la realizzazione dei lavori.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato:

Due scuole che si avviano a recupero è un segnale di grande speranza per il territorio dei Campi Flegrei non solo per il mondo dell’istruzione ma anche per quello produttivo. Stiamo costruendo il futuro con la volontà di determinare nuove occasioni di lavoro. Sono stati fatti passi avanti anche per le infrastrutture viarie che consentiranno di avere condizioni adeguate alle esigenze e per i rimborsi alle famiglie sgomberate che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a seguito del bradisismo. Abbiamo grande fiducia nella consapevolezza di uno sforzo unitario ai fini della protezione civile che parte dalle misure di prevenzione strutturale e si completa anche con un costante sforzo in termini di comunicazione e informazione al cittadino.

Il Sottosegretario Mantovano ha dichiarato: