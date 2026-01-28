Campania, Zabatta su sequestro allevamento abusivo e traffico animali

L’Assessore: ‘Avviato tavolo tecnico e chiesta relazione dettagliata. criteri chiari per la custodia, no a maltrattamenti e casi dubbi’

A seguito del sequestro di un allevamento abusivo di cani scoperto nel Napoletano, l’Assessore alla Tutela degli animali, Biodiversità, Pesca e Acquacoltura, Forestazione, Sport e Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ha tenuto una riunione operativa con gli uffici competenti, finalizzata all’avvio di un tavolo tecnico di coordinamento sul contrasto al traffico illecito di animali da compagnia.

L’Assessorato ha già inviato una nota alla ASL competente, quale struttura tecnica e operativa, per acquisire una relazione dettagliata sugli accertamenti effettuati in occasione del sequestro e sulle procedure attivate, nell’ambito delle attività di supporto sanitario e veterinario svolte.

Fiorella Zabatta prosegue:

La magistratura farà il suo corso e confidiamo che venga applicato con rigore l’intero quadro sanzionatorio previsto dalla legge nei confronti di chi si rende responsabile di reati così gravi.

Particolare attenzione è stata infine dedicata al tema della gestione degli animali sottoposti a sequestro giudiziario, con l’obiettivo di definire criteri chiari e uniformi che garantiscano benessere animale e chiarezza delle responsabilità lungo tutta la fase di custodia.

Fiorella Zabatta ha dichiarato:

Tra i punti di lavoro avviati anche la valutazione dell’estensione degli strumenti di segnalazione, compresa la possibilità di ampliare l’utilizzo del numero verde regionale anche alle segnalazioni di maltrattamento degli animali, oltre ai casi già previsti. Di fronte a episodi di questa gravità è necessario adottare un approccio di assoluto rigore. La Regione Campania intende tenere il pugno duro contro ogni forma di maltrattamento e traffico illecito di animali.

Nel corso della riunione sono stati inoltre affrontati i temi del rafforzamento dei controlli sul territorio, del miglioramento delle attività di segnalazione e dell’analisi dei dati relativi ai sequestri effettuati negli ultimi anni, che evidenziano una ricorrenza di maxi operazioni in una stessa area del territorio regionale, elemento che sarà oggetto di ulteriore approfondimento nell’ambito del tavolo tecnico.

L’Assessore Zabatta conclude: