Campania, Zabatta: Salvaguardare aree verdi e boschi è una priorità

L'Assessore: I territori siano protagonisti

Salvaguardare le aree verdi e i boschi è una priorità: i territori siano protagonisti di una forte azione di tutela.

Con queste parole l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Riforestazione e Biodiversità, ha aperto il saluto alla riunione plenaria sull’antincendio boschivo organizzata dalla Protezione Civile della Regione Campania presso l’Auditorium del Centro direzionale, in vista dell’aggiornamento del Piano antincendio boschivo 2026/2028.

L’Assessore regionale Fiorella Zabatta ha detto:

La doppia delega che il Presidente Roberto Fico ha voluto conferirmi, alla Protezione Civile e alla Riforestazione consente di rafforzare il legame tra salvaguardia del patrimonio forestale, lotta agli incendi, ricostituzione del patrimonio boschivo andato perduto e mitigazione del rischio idrogeologico derivante proprio dall’indebolimento dei suoli dovuto ai roghi, dando così pieno senso a una strategia integrata che punta non solo a spegnere gli incendi, ma soprattutto a ridurre la possibilità di frane e dissesti, nonché a proteggere in modo duraturo il nostro patrimonio naturale. Una forte azione di tutela che consente anche di favorire la tutela della fauna e della biodiversità presenti nei nostri parchi. La salvaguardia delle foreste, dei boschi e dei ‘polmoni verdi’ della Campania non è solo una questione ambientale, ma riguarda la sicurezza dei territori, la mitigazione del rischio idrogeologico, la tutela della salute dei cittadini e la resilienza delle nostre comunità rispetto ai cambiamenti climatici.

Al debriefing l’Assessore Zabatta ha detto:

Consideriamo positiva l’azione di presidio, pattugliamento, contrasto e lotta attiva svolta dalla Protezione Civile della Regione Campania insieme a tutti i soggetti competenti: solo uniti si contribuisce a salvare le aree verdi. Un grazie agli operatori di tutti gli enti impegnati in questa direzione. Tuttavia, i numeri ci impongono un impegno ancora più forte e strutturato. Sono 880 gli incendi boschivi che si sono registrati in Campania nel 2025: il 42,51% rispetto al numero complessivo che tiene conto anche degli incendi non boschivi, pari a 2.070. Un numero molto elevato che si riferisce ai roghi che hanno interessato le aree verdi del territorio regionale.

L’Assessore regionale alla Protezione Civile e alla Riforestazione, Fiorella Zabatta, commentando i dati emersi dalle relazioni del Direttore generale della Protezione civile, Italo Giulivo e della dirigente di Settore, Claudia Campobasso, ha dichiarato ancora:

Il dato relativo agli incendi boschivi che hanno interessato la nostra regione dal primo gennaio al 31 dicembre 2025 è in linea con la media annua campana del periodo 2016/2025. Nonostante ciò, gli ultimi 4 anni hanno fatto registrare un incremento degli incendi.

Le province maggiormente interessate per numero di incendi boschivi sono state, nell’ordine: Salerno dove se ne sono contati 403, Caserta con 164; Avellino con 128; Napoli con 106 e Benevento con 79.

Purtroppo notiamo che vi sono Comuni che vengono colpiti in maniera particolare e ricorrente negli anni: Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, con 77 incendi; Mercato San Severino, in provincia di Salerno, con 34 incendi; Giffoni Valle Piana (SA) con 34 incendi; Castel San Giorgio, nel Salernitano, con 30 incendi.

A questo si aggiunge la criticità registrata nel parco Nazionale del Vesuvio con il vasto incendio dell’agosto scorso.

L’attività di contrasto e di lotta attiva agli incendi è stata svolta complessivamente da 2.123 operatori: 1.213 volontari della protezione civile regionale impegnati nel pattugliamento e nelle operazioni di spegnimento, 602 addetti degli Enti delegati, 258 operatori della SMA Campania e 50 unità dei Vigili del Fuoco in convenzione.

Sono stati inoltre 128 i Direttori delle Operazioni di Spegnimento impegnati sul territorio. A queste unità operative di terra si aggiunge l’importante sistema aereo che si avvale, oltre che della flotta composta da 7 elicotteri regionali anche del supporto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile attraverso il COAU, Centro operativo aereo unificato.