Campania, VII Commissione consiliare permanente elegge il proprio UdP

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
La VII Commissione consiliare permanente, Ambiente, Energia, Protezione Civile, insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza.
Presidente: Salvatore Flocco, M5S;
Vicepresidente: Marco Villano, PD;
Segretario: Fernando Errico, PPE – FI;
Il Presidente Flocco ha detto:
Ringrazio tutti per la fiducia accordata, sono a disposizione di tutta la Commissione, abbiamo bisogno di mettere al centro dell’attenzione i problemi dell’ambiente della nostra regione e particolarmente della Protezione Civile, cui tengo molto per il suo valore.
La VI Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:
Salvatore Madonna Partito Democratico;
Marco Villano Partito Democratico:
Giorgio Zinno Partito Democratico;
Salvatore Flocco Movimento 5 Stelle;
Ciro Bonajuto Casa Riformista, Italia Viva – Noi di Centro;
Giovanni Porcelli A Testa Alta;
Giovanni Iovino Avanti Campania PSI;
Gaetano Simeone Roberto Fico Presidente;
Rosario Andreozzi Alleanza Verdi e Sinistra;
Edmondo Cirielli Fratelli d’Italia;
Vincenzo Santangelo Fratelli d’Italia;
Fernando Errico PPE – Forza Italia;
Roberto Celano PPE – Forza Italia;
Michela Rostan Lega – Cirielli Presidente;
Francesco Iovino Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR.