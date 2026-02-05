Campania, VII Commissione consiliare permanente elegge il proprio UdP

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La VII Commissione consiliare permanente, Ambiente, Energia, Protezione Civile, insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza.

Presidente: Salvatore Flocco, M5S;

Vicepresidente: Marco Villano, PD;

Segretario: Fernando Errico, PPE – FI;

Il Presidente Flocco ha detto:

Ringrazio tutti per la fiducia accordata, sono a disposizione di tutta la Commissione, abbiamo bisogno di mettere al centro dell’attenzione i problemi dell’ambiente della nostra regione e particolarmente della Protezione Civile, cui tengo molto per il suo valore.