Campania, VI Commissione consiliare permanente elegge il proprio UdP

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La VI Commissione consiliare permanente Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali, insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza.

Presidente Bruna Fiola, PD;

Vicepresidente Francesca Amirante, PD

Segretario Mimì Minella, PPE – FI.

La Presidente Fiola ha detto:

Ringrazio i Colleghi con i quali lavoreremo al meglio nella VI Commissione, che ho già presieduto nella precedente Legislatura e con la quale si può entrare nel vivo dei problemi della nostra società, nel sociale, nel sanitario, nelle problematiche delle fasce deboli e delle persone fragili; questo sarà il mio modo di portare avanti il lavoro della Commissione anche nel confronto con gli Assessori per muoverci in sinergia con il governo regionale con l’obiettivo di collaborare insieme per fare gli interessi dei cittadini campani.