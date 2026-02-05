Campania, V Commissione consiliare permanente elegge il proprio UdP

Presidente: Loredana Raia, Vicepresidente Carlo Ceparano, Segretario Raffaele Maria Pisacane
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
La V Commissione consiliare permanente, Sanità e Sicurezza Sociale, insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza.
Presidente: Loredana Raia, PD;
Vicepresidente: Carlo Ceparano, Alleanza Verdi e Sinistra;
Segretario: Raffaele Maria Pisacane, FdI.
La Presidente Raia ha detto:
Grazie alle Colleghe e ai Colleghi componenti della V Commissione, che ci chiamerà tutti ad un impegno importante e gravoso. Usciamo da dieci anni di commissariamento, è stato un lavoro importante, adesso ci sono emergenze e problemi importanti da affrontare sapendo che la sanità impatta sulla vita dei campani e che l’art. 32 della Costituzione è la via maestra: difendere il diritto alla salute quale bene universale, pubblico, equo e gratuito.
La V Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:
Carmela Fiola, Partito Democratico;
Francesco Picarone, Partito Democratico;
Loredana Raia, Partito Democratico;
Gennaro Saiello, Movimento 5 Stelle;
Pietro Smarrazzo, Casa Riformista, Italia Viva – Noi di Centro;
Giovanni Porcelli, A Testa Alta;
Giovanni Iovino, Avanti Campania PSI;
Giovanni Maria, Cuofano Roberto Fico Presidente;
Carlo Ceparano, Alleanza Verdi e Sinistra;
Palmira Fele, Fratelli d’Italia;
Raffaele Maria Pisacane, Fratelli d’Italia;
Massimo Pelliccia, PPE – Forza Italia;
Fernando Errico, PPE – Forza Italia;
Michela Rostan, Lega – Cirielli Presidente;
Sebastiano Odierna, Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR.