Campania, V Commissione consiliare permanente elegge il proprio UdP

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La V Commissione consiliare permanente, Sanità e Sicurezza Sociale, insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza.

Presidente: Loredana Raia, PD;

Vicepresidente: Carlo Ceparano, Alleanza Verdi e Sinistra;

Segretario: Raffaele Maria Pisacane, FdI.

La Presidente Raia ha detto:

Grazie alle Colleghe e ai Colleghi componenti della V Commissione, che ci chiamerà tutti ad un impegno importante e gravoso. Usciamo da dieci anni di commissariamento, è stato un lavoro importante, adesso ci sono emergenze e problemi importanti da affrontare sapendo che la sanità impatta sulla vita dei campani e che l’art. 32 della Costituzione è la via maestra: difendere il diritto alla salute quale bene universale, pubblico, equo e gratuito.