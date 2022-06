Campania, Testo Unificato per iscrizione clochard liste assistiti ASL

Il 30 giugno la riunione della Commissione regionale Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La Commissione regionale Sanità e Sicurezza Sociale, presieduta dal Consigliere regionale Vincenzo Alaia, IV, si riunirà il 30 giugno 2022 alle ore 15:00 per esaminare il Testo Unificato per riconoscere ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.

Il Testo Unificato all’esame della Commissione è frutto del lavoro del lavoro svolto dal tavolo tecnico a partire dalle proposte di legge in materia, presentate, rispettivamente, dai consiglieri Mario Casillo e Francesco Picarone, e dai Consiglieri regionali Michele Cammarano, Valeria Ciarambino, Vincenzo Ciampi, Salvatore Aversano, Luigi Ciriello e Gennaro Saiello.