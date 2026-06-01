Campania Teatro Festival: al via la vendita dei biglietti

Il 6 giugno su RAI 5 il docufilm della scorsa edizione
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Con l’apertura della biglietteria, inizia l’avventura della diciannovesima edizione del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, e finanziato dalla Regione Campania.
Dalle ore 11:00 di venerdì 5 giugno i biglietti saranno acquistabili online su campaniateatrofestival.it e presso la biglietteria centrale di via Chiaia 45 – 47 a Napoli.
I prezzi restano popolari: da 5 a 8 euro, con ingresso gratuito per alcune categorie sociali.
Il festival, con 105 spettacoli e più di 150 appuntamenti, si svolgerà dal 12 giugno al 12 luglio per 31 giorni di programmazione.
In attesa del via, Rai 5 offre l’occasione di rivivere la scorsa edizione: sabato 6 giugno alle 22:30 va in onda il docufilm della regista Nadia Baldi. In 60 minuti, il film restituisce le emozioni dei protagonisti attraverso una riflessione sull’arte come strumento di consapevolezza.
Filo conduttore è ‘Battiti per la Pace’, con al centro i temi dell’armonia tra i popoli e della dimensione multidisciplinare del Festival – teatro, letteratura, musica, cinema, danza, drammaturgia contemporanea.
Tra i protagonisti: Neri Marcorè, Sonia Bergamasco, Anna Foglietta, Peppe Servillo, Euridice Axen, Alessio Boni, Alessandro Bergonzoni, Mamadou Dioume, Caterina Guzzanti, Euripides Laskaridis, Peppe Iodice, Stefano Reali e altri.