Campania, Su.Pr.Eme. 2 Tavolo regionale di contrasto al Caporalato

Il TRcC continua il suo percorso: il 4 luglio un incontro sull’art. 18-ter e le misure di protezione per le vittime di sfruttamento

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Prosegue il programma regionale di incontri tematici ‘Strade di Dignità: dal caporalato ai diritti, un percorso possibile’, promosso dalla Regione Campania.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 4 luglio alle ore 14:30, presso la Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, a Napoli, con un focus dedicato all’attuazione del nuovo art. 18-ter del Testo Unico Immigrazione, che amplia le misure di protezione e assistenza a favore delle vittime di sfruttamento lavorativo.

Tracciare Sinergie, Aprire Percorsi, Segnare Direzioni, Rafforzare Connessioni non sono solo tappe concettuali, ma metafore operative che accompagnano un percorso di governance condivisa.

L’istituzione del TRcC e il recepimento delle istanze provenienti dai territori hanno permesso di apportare cambiamenti significativi nelle politiche regionali sull’immigrazione.

Mario Morcone, Assessore regionale alla Legalità, Sicurezza e Immigrazione, dichiara:

Con questo nuovo percorso, la Regione Campania rinnova il proprio impegno per garantire condizioni di lavoro dignitose, inclusive e sicure. ‘Strade di Dignità’ non è solo un titolo evocativo, ma un metodo: un cammino concreto verso i diritti.

All’appuntamento del 4 luglio, i rappresentanti delle Procure e delle Questure di Napoli e delle altre province si confronteranno con gli operatori sulle prassi in via di definizione relative all’attuazione dell’art. 18-ter, con l’obiettivo di comprendere, all’interno del Tavolo e secondo le rispettive competenze, quale contributo ciascuno possa apportare per rendere effettive le strade della tutela.

Una collaborazione concreta tra istituzioni, territori e società civile, la governance condivisa e il protagonismo dei territori sono elementi centrali in questo processo.