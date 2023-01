Campania, sì Ospedale unico Penisola Sorrentina – Costiera Amalfitana

L’Ordine del giorno per la tutela del popolo iraniano

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza di centrosinistra e dell’opposizione di centrodestra, e l’astensione del Movimento 5 Stelle, la Delibera di Giunta regionale n.652 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto ‘Realizzazione del nuovo Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana in variante al P.U.T. – L.R. 35/1987’.

Con la Delibera, ad iniziativa dell’Assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo, si esprime parere favorevole per la realizzazione del nuovo Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana in variante al Piano Urbanistico Territoriale, PUT, dell’Area Sorrentino-Amalfitana.

Ne è stato relatore il Presidente della IV Commissione Regionale Permanente, Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti, Luca Cascone, De Luca Presidente, che ha detto:

Esprimo un plauso al lavoro della Commissione su un provvedimento di grande importanza che evidenzia la fattiva attenzione della Giunta e di questa maggioranza regionale ai territori attraverso il potenziamento dell’offerta sanitaria con la realizzazione di un nuovo ospedale nella Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana che sarà localizzato precisamente nel Comune di Sant’Agnello.

Ha detto il Consigliere Vincenzo Ciampi, M5S:

Siamo favorevoli agli interventi in ambito sanitario che tutelano la salute dei cittadini ma il nostro voto di astensione nasce dal fatto che assistiamo ad una compressione della tutela del diritto alla salute soprattutto nelle aree interne. La nostra posizione vuole essere da sprone affinché, come si sta facendo per la penisola sorrentina, si rafforzi l’offerta sanitaria anche nelle aree interne.

Ha osservato il capogruppo della Lega Severino Nappi:

Nel merito abbiamo votato a favore, ma questa non è una vittoria del territorio ma una sconfitta perché il via libera all’ospedale è stato dato dall’Amministrazione Caldoro otto anni fa e l’attuale amministrazione gli dà seguito solo oggi.

Ha sottolineato Francesco Cascone, FI:

Riteniamo importante aumentare l’offerta sanitaria in un’area che, soprattutto in estate, vede incrementare la propria popolazione, con qualche perplessità sulla localizzazione dell’ospedale, nel Comune di Sant’Agnello, già molto congestionato. Occorre semplificare i procedimenti urbanistici per favorire la tutela e lo sviluppo del territorio.

Proseguendo nei lavori, il Consiglio ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno ‘Voti al Governo nazionale per la tutela dei diritti civili del popolo iraniano’ a firma del Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca ed altri Consiglieri.

La Vice presidente del Consiglio Regionale, Loredana Raia, Pd, che ha dato lettura del provvedimento, ha detto:

Ringrazio il Presidente De Luca per aver ripreso questo importante argomento che ha visto anche un partecipato flash mob e vede crescere ogni giorno l’attenzione della società verso la situazione di drammatica violenza che si sta consumando in Iran contro di diritti umani.

Con il provvedimento, con il quale il Consiglio regionale della Campania manifesta la sua vicinanza alle coraggiose donne e alla resistenza del popolo iraniano in rivolta per la democrazia e la libertà e fa appello al Governo Italiano affinché, in sede di Comunità Europea e di Nazioni Unite, siano assunte le più urgenti iniziative necessarie per garantire la vita e l’incolumità di quanti in lotta per i propri diritti, e sollecita ed invita i Comuni della regione Campania, anche attraversi l’ANCI, a promuovere una campagna di sensibilizzazione sui territori, concedendo la cittadinanza onoraria ai cittadini e alle cittadine iraniane incarcerate arbitrariamente quale atto simbolico di forte significato civile.