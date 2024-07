Campania, sì delibera referendum abrogativo autonomia differenziata

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Stamani, la I Commissione consiliare permanente – Affari istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione, presieduta dal consigliere regionale Giuseppe Sommese, Azione – ha approvato a maggioranza, con il voto contrario di FdI e Lega, la Deliberazione consiliare, ad iniziativa del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e degli altri Consiglieri del centrosinistra, condivisa dai Consiglieri del gruppo Misto e del gruppo del Movimento 5 Stelle, per la richiesta di indizione di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, della Legge 26 giugno 2024 n. 86, attuativa dell’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario, ai sensi dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione.

La Deliberazione, di cui sarà relatore il Presidente Sommese, sarà sottoposta al voto del Consiglio regionale della Campania nella seduta convocata per lunedì prossimo.

Il Consigliere regionale Massimiliano Manfredi, PD, ha sottolineato:

Questa nostra iniziativa ha un forte valore politico per l’abrogazione di una legge che contrasta con il principio della coesione nazionale e che è contro il Sud e contro l’Italia, in quanto non tiene conto del fatto che l’Italia cresce perché il Mezzogiorno traina la crescita nazionale.

L’approvazione dei LEP con il relativo finanziamento era pre-condizione per l’approvazione di tale legge, si è scelto, invece, di approvarla senza questo fondamentale passaggio andando verso la disgregazione dell’unità e della coesione nazionale.