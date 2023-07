Campania, seduta di Consiglio regionale 2 agosto 2023

Esame delibere di Giunta, delibera U.P., ddl modifiche legge regionale rifiuti e DEFRC 2024-2026

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 2 agosto 2023 dalle ore 12:00 alle ore 13:30 per l’esame delle delibere di Giunta regionale n. 455 del 26 luglio 2023 ‘Comune di Boscoreale (NA) – Progetto del nuovo parco Bioma – Bioparco del Mediterraneo’ Richiesta approvazione ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 1/2007, n. 712 del 20 dicembre 2022 ‘Adozione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, PUAD, con finalità turistico-ricreative’ e per il Parere sull’estratto del verbale di Giunta regionale del 19 luglio 2023 ‘Programmazione annuale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario – Anno accademico 2023/2024’.

Di seguito, all’ordine del giorno l’esame della Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 165/2023 ‘Bilancio di previsione del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2023-20125. Assestamento e verifica degli equilibri’ e del disegno di legge ‘Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare)’ Delibera di Giunta regionale n. 234 del 27 aprile 2023.

Infine, l’espressione gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale

Nello stesso giorno il Consiglio si riunirà dalle ore 14:00 alle ore 16:30 per l’esame del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFRC 2024-2026. Delibera di Giunta regionale n. 419 del 12 luglio 2023. Risoluzione.