Campania, seduta di Consiglio regionale 14 febbraio 2024

Regolamento riforma TPL e pdl interventi assistiti con animali tra i provvedimenti all’ordine del giorno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 14 febbraio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 per l’esame del ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2022, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della Regione e degli enti locali’, di due proposte di legge per il riconoscimento di debito fuori bilancio, della proposta di legge ‘Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2023, n. 22 (Disposizioni in materia di interventi assistiti con gli animali)’.

In accoglimento delle osservazioni formulate dal Ministero per la disabilità.

All’ordine del giorno sono iscritte anche le seguenti Mozioni:

– ‘Avvio di procedure selettive che valorizzino il personale impiegato in mansioni sanitarie e socio – sanitarie che ha prestato la propria attività presso i servizi appaltati delle Aziende sanitarie campane durante il periodo dell’emergenza pandemica’;

– ‘Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per il 118’ ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà;

– ‘Abolizione obbligo presentazione certificato medico per il rientro a scuola’ ad iniziativa della Consigliera Carmela Fiola;

– ‘Riparto delle risorse destinate ai dirigenti medici della Campania a seguito dell’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro’ ad iniziativa della Consigliera Valeria Ciarambino;

– ‘Soppressione del Fondo statale destinato al contrasto dei disturbi alimentari’ ad iniziativa dei Consiglieri Tommaso Pellegrino, Vincenzo Alaia, Valeria Ciarambino, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo;

– ‘Attivazione del percorso partoanalgesia in tutti i punti nascita della Campania’ ad iniziativa della Consigliera Valeria Ciarambino;

– ‘Decoro dei luoghi adibiti alla terapia chemioterapica a beneficio della condizione psicofisica del paziente oncologico’ ad iniziativa del Consigliere Tommaso Pellegrino;

– ‘Polo oncologico del Rizzoli di Ischia radioterapia, chemioterapia e macchinario per effettuare la PET – TAC’ ad iniziativa della Consigliera Maria Muscarà.

Inoltre, è previsto l’esame delle proposte di legge:

– ‘Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane). Inclusione del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nella Comunità Montana Gelbison e Cervati’;

– ‘Disposizioni urgenti per la dignità sociale e l’inclusione attiva in Campania. Istituzione del Reddito regionale di cittadinanza’;

– ‘Torno in Campania: politiche a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti, dell’attrattività del sistema produttivo e commerciale e per la promozione del Turismo delle Radici’;

– ‘Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area flegrea’;

– ‘Interventi in favore dei coniugi separati o divorziati con figli minori a carico’.

Infine, le nomine del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avellino, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta e l’espressione di gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale inerenti la Fondazione ‘Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo’, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono – Pausilipon di Napoli, Nomina Direttore Generale, il Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, Sostituzione componente.