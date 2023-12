Campania, seduta di Consiglio regionale 14 dicembre 2023

I punti all’ordine del giorno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero si riunirà giovedì 14 dicembre 2023 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 per l’esame del ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2022, n. 3, Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania, in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della Regione e degli enti locali’ e per la discussione delle seguenti Mozioni: ‘Misure organizzative urgenti per l’abbattimento delle liste di attesa di prestazioni sanitarie’ ad iniziativa della Consigliera Valeria Ciarambino; ‘Ferma il dissesto: impegni concreti per la salvaguardia del territorio nazionale e per la nostra sicurezza’ ad iniziativa del Consigliere Luigi Cirillo; ‘Tutela dei diritti del minore, figlio di una coppia omogenitoriale’ ad iniziativa del consigliere Luigi Cirillo; ‘Attività otorino sul territorio di Caserta’ ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e della Consigliera Loredana Raia.

Infine, l’espressione di gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale.