Campania, Sannino plaude a potenziamento CAD e CAA

Un plauso alla Regione Campania che, su iniziativa dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Lucia Fortini, ha stanziato un importante finanziamento per il potenziamento degli ‘Sportelli Antidiscriminazione’ e ‘Rifugi Arcobaleno’, un’iniziativa che rende la nostra Regione prima in Italia e che auspichiamo diventi un modello anche per le altre Regioni e per l’Italia intera.

È quanto afferma il Presidente dell’Osservatorio Regionale LGBTQIA+, Antonello Sannino.

Sannino continua:

Abbiamo fortemente sostenuto questa iniziativa e ne sottolineiamo l’importanza e la validità in quanto l’Avviso pubblico pubblicato dalla Regione ne rafforza il ruolo nel contrasto alle discriminazioni e ne consolida l’impegno nella tutela dei diritti e nel contrasto ad omofobia, transfobia, bifobia e lesbofobia attraverso il potenziamento degli Sportelli Arcobaleno, CAD, e dei Rifugi Arcobaleno, CAA, e grazie ad una dotazione finanziaria di 600.000 euro.

L’Avviso, pubblicato dalla Regione, con scadenza il 20 ottobre prossimo, prevede contributi fino a 40.000 euro per gli Sportelli e 50.000 euro per i Rifugi, destinati agli Ambiti Territoriali in partenariato con Enti del Terzo Settore con l’obiettivo di creare una ‘rete’ di supporto su tutto il territorio regionale, quale strumento concreto e finalizzato a garantire risposte immediate, con l’auspicio che tali misure di supporto diventino strutturali nella nostra Regione per offrire luoghi di ascolto e rifugio a chi ne ha bisogno.