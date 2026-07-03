Campania, pubblicato Avviso ‘Scuola Viva in Cantiere’ – Sessione 2026

Presentazione candidature a partire dalle ore 12:00 del 15 luglio 2026 alle ore 12:00 del 15 settembre 2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

È stato approvato e in corso di pubblicazione il nuovo Avviso pubblico per la sessione 2026 della seconda fase del programma ‘Scuola Viva in Cantiere’.

L’iniziativa, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 198/2026, è finalizzata alla costituzione del nuovo parco progetti regionale destinato alla messa in sicurezza, all’adeguamento normativo e alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici della Campania, utilizzando le risorse della programmazione unitaria regionale, nazionali e comunitarie che si renderanno disponibili.

Gli interventi riguarderanno scuole dell’infanzia, poli per l’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado e istituti comprensivi inseriti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica, ARES.

Con ‘Scuola Viva in Cantiere’ II Fase, la Regione punta a realizzare interventi integrati sulle componenti edilizie, strutturali e impiantistiche degli edifici scolastici per migliorarne la sicurezza, conseguire l’agibilità, incrementarne l’efficienza energetica e ridurre i consumi e le emissioni di CO₂, offrendo a studenti, personale scolastico e famiglie strutture sempre più moderne, sicure e sostenibili.

Il programma, avviato nel 2022, ha già consentito il finanziamento di numerosi interventi attualmente in fase di realizzazione grazie alle risorse del PR FESR Campania 2021/2027.

La Sessione 2026 introduce un aggiornamento dei criteri di valutazione , definito sulla base del monitoraggio delle precedenti edizioni, con l’obiettivo di accelerare l’attuazione degli investimenti e migliorare l’efficacia della programmazione.

Per tale motivo, con l’approvazione della nuova graduatoria saranno superati i precedenti elenchi delle proposte finanziabili e ammissibili.

Gli Enti già inseriti nelle graduatorie delle passate sessioni sono pertanto invitati a presentare una nuova candidatura, adeguata ai criteri aggiornati previsti dall’Avviso.

L’Assessore alla Scuola Andrea Morniroli ha commentato:

La Regione Campania conferma con questo provvedimento una strategia di lungo periodo che considera la qualità dell’edilizia scolastica un elemento fondamentale per garantire il diritto allo studio, la sicurezza delle comunità scolastiche e la crescita dei territori, proseguendo il percorso di modernizzazione delle infrastrutture educative avviato negli ultimi anni. Nell’ambito di questa sessione è stata inoltre prevista una specifica finestra per il censimento degli interventi di Edilizia scolastica, coerenti con i criteri stabiliti dalla Giunta Fico, avviati con il PNRR/PNC e poi successivamente definanziati.

La documentazione completa e i moduli di domanda sono disponibili per la consultazione e il download sulla pagina dedicata della Regione Campania.

Le istanze dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del 15/09/2026, esclusivamente tramite piattaforma online al seguente link:

https://servizi-digitali.regione.campania.it/