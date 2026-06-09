Campania protagonista al Forum della Pubblica Amministrazione a Roma

Investimenti sul territorio, innovazione e la grande sfida dell’America’s Cup Napoli 2027

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Regione Campania è stata protagonista della giornata inaugurale del Forum della Pubblica Amministrazione, FPA, in corso al Centro Congressi ‘La Nuvola’ di Roma fino all’11 giugno.

Attraverso la partecipazione del Presidente Roberto Fico e degli assessori alla Cultura, Onofrio Cutaia, e al Turismo, Vincenzo Maraio, la Regione ha delineato la propria strategia basata su rafforzamento amministrativo, transizione ecologica e grandi eventi come volano di sviluppo.

Il Presidente Fico è intervenuto in un dialogo pubblico con Maria Ludovica Agrò, responsabile scientifico per l’attuazione del PNRR – FPA, sul tema ‘PA e futuro: l’eredità del PNRR dopo il 2026’, durante il quale ha sottolineato l’importanza di una ‘Pubblica amministrazione forte, professionale e coesa, su cui si deve investire sempre più’.

Le Regioni devono essere vicine ai Comuni e aiutarli nella progettazione e nella spesa.

Lo ha dichiarato il Presidente Fico, evidenziando la necessità di potenziare i servizi soprattutto nei territori delle Aree interne, migliorandone la vivibilità e sostenendone la crescita socioeconomica.

Tra i principali driver di sviluppo regionale, il Presidente ha poi indicato la resilienza idrica ed energetica, illustrando una strategia basata su efficientamento, risparmio e incremento della produzione da fonti rinnovabili.

In quest’ottica, saranno fondamentali la centrale idroelettrica collegata alla diga di Campolattaro e la riconversione delle cave dismesse in centri di stoccaggio dell’energia pulita.

Ha concluso:

Tutto ciò contribuirà ad abbattere le emissioni inquinanti e proteggerà aziende e cittadini dagli shock di costo.

Il Presidente ha, inoltre, visitato lo spazio espositivo della Regione alla Nuvola, che promuove i progetti territoriali legati a innovazione, semplificazione amministrativa, housing sociale, mobilità e sostenibilità degli investimenti, a partire da quelli finanziati dalle risorse del PR Campania FESR 2021/2027.

I riflettori del Forum PA si sono accesi anche sulla grande sfida internazionale dell’America’s Cup Napoli 2027, al centro di un panel di discussione focalizzato sulla cooperazione istituzionale per la costruzione di itinerari capaci di distribuire le ricadute economiche del grande evento su tutto il territorio regionale.

Al dibattito hanno partecipato, tra gli altri, l’Assessore alla Cultura e agli Eventi, Onofrio Cutaia, l’Assessore al Turismo e alla Promozione del Territorio, Vincenzo Maraio, e il Capo di gabinetto del Comune di Napoli, Maria Grazia Falciatore.

L’America’s Cup rappresenta una straordinaria occasione di visibilità internazionale non solo per Napoli, ma per l’intero sistema turistico, culturale, produttivo e territoriale della Campania.

L’evento si basa su una

collaborazione istituzionale quotidiana e diversificata su moltissimi aspetti

ha dichiarato l’Assessore Cutaia

pur rispettando le prospettive di ognuno e le necessità di ogni singola istituzione. Per la Cultura partenopea l’America’s Cup rappresenta una grande occasione in termini di contemporaneità.

Dalla costiera alle aree interne, dai siti culturali ai porti turistici, l’America’s Cup può diventare un modello di marketing territoriale integrato e di governance condivisa, in grado di rafforzare il posizionamento internazionale di Napoli e della Campania e per farlo, ha sottolineato l’Assessore Maraio