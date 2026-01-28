Campania: proroga allerta meteo gialla ore 20:00 del 29 gennaio 2026

In atto precipitazioni intense

Sono in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali e una allerta per vento forte e mare agitato.

La perturbazione in atto sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale.

Non ci sono, ad ora, situazioni che abbiano richiesto l’intervento della Protezione Civile regionale.

La situazione è costantemente monitorata.

Considerata l’evoluzione della perturbazione in atto e valutate le possibili conseguenze che le precipitazioni potrebbero avere dal punto di vista del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico, il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta gialla sulla gran parte del territorio fino alle 20:00 di domani, giovedì 29 gennaio. Dalla mezzanotte sono escluse solo le zone 4 e 7: Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.

L’allerta riguarda piogge e temporali che a scala locale, soprattutto fino alla tarda mattinata di domani, potrebbero ancora rivelarsi intense, ma anche la possibilità di fenomeni come frane, smottamenti e caduta massi che si potrebbero verificare nonostante l’assenza di nuove precipitazioni per il rischio residuo dovuto alle piogge di queste ore.

Termina, invece, alla mezzanotte l’allerta meteo per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate.

Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure di prevenzione strutturale e non strutturale per mitigare i fenomeni previsti in linea con i rispettivi Piani comunali di Protezione Civile e di proseguire il monitoraggio della corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale.