Campania, proroga allerta meteo gialla nel Salernitano

Rischio idrogeologico residuo su Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini e Basso Cilento

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo sulle zone 3, Pensisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, e 8, Basso Cilento, per il rischio idrogeologico residuo, ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero riguardare alcune zone del territorio in cui i terreni sono saturi e resi fragili dalle precipitazioni di questi giorni.

Pertanto l’avviso è valido anche in assenza di precipitazioni.

Fino alle 23:59 di oggi resta in vigore l’allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania.

Dalla mezzanotte fino alle 14:00 di domani, 7 febbraio, permane l’allerta gialla per possibili isolate precipitazioni e soprattutto per il rischio idrogeologico residuo solo sulle zone 3 e 8.