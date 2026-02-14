Campania, proroga allerta meteo al 15 febbraio 2026

Abbassato il livello da arancione a giallo

La perturbazione meteo che insiste sulla Campania proseguirà fino alle 18:00 di domani, domenica 15 febbraio.

La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l’allerta meteo ma abbassando il livello da arancione a giallo sulle zone 1, Piana campana, Napoli, Isole, area Vesuviana, e 3, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Permane un livello di allerta meteo Gialla sulle zone 2, Alto Volturno e Matese, 5, Tusciano e Alto Sele, 6, Piana Sele e Alto Cilento, e 8, Basso Cilento.

Sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata intensità.

Dal punto di vista del rischio atteso, si potrebbero determinare: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento delle acque nelle sedi stradali e rigurgito dei sistemi di smaltimento con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi e frane legate a condizioni idrogeologiche fragili, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli.

Si ricorda ai Comuni delle zone interessate di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti.