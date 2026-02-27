Campania, presentato progetto ricerca/azione ‘GenerAzione CreAttiva’

Al via tre laboratori per la partecipazione civica, la creatività e l’innovazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, è stato presentato il progetto di ricerca/azione GenerAzione CreAttiva, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni e finanziato dalla Regione Campania.

Le finalità sono sviluppare competenze creative e promuovere pratiche innovative di cittadinanza attiva grazie a tre percorsi laboratoriali gratuiti: ‘La voce del quartiere – Il cortometraggio’, ‘Ritmi di cittadinanza – Urban music e canzone d’autore’ e ‘Fotoracconto civico – Narrare attraverso le immagini’.

L’Assessore alle Politiche giovanili Fiorella Zabatta ha dichiarato:

Attraverso i linguaggi della creatività, dalla musica all’audiovisivo fino alla fotografia il progetto offre strumenti concreti per esprimere visioni, raccontare i territori e rafforzare la partecipazione civica dei giovani. Non si tratta solo di un percorso formativo, ma di una vera azione di ricerca e sperimentazione sociale che mette in rete università, istituzioni e mondo creativo, valorizzando i talenti e trasformando le idee in progettualità capaci di incidere sulle comunità locali.

L’iniziativa, a partire da un’indagine empirica sulle forme contemporanee di partecipazione giovanile e sul ruolo dei linguaggi creativi nella sfera pubblica in Campania, offre strumenti concreti per esprimere idee, raccontare i territori e attivare processi di cambiamento culturale e sociale.

Il coordinatore scientifico del progetto Raffaele Savonardo ha spiegato:

‘GenerAzione CreAttiva’ coniuga formazione laboratoriale e indagine empirica secondo una prospettiva di ricerca-azione che mette al centro l’esperienza dei giovani come spazio di produzione culturale e sociale. Vengono non solo attivati percorsi creativi, ma anche analizzati e accompagnati i processi attraverso cui le nuove generazioni interpretano il presente e costruiscono forme innovative di cittadinanza. Il progetto ha l’obiettivo di indagare il rapporto tra linguaggi espressivi e partecipazione pubblica, osservando come musica, audiovisivo e fotografia possano trasformarsi in strumenti di consapevolezza civica e di impegno nel territorio. Comprendere e valorizzare queste dinamiche significa leggere la creatività non come semplice espressione artistica, ma come pratica sociale generativa, in grado di incidere sulle forme contemporanee della partecipazione e di ridefinire il modo in cui i giovani abitano la sfera pubblica. Inoltre, attraverso l’arte, la cultura e la bellezza è possibile contrastare il disagio giovanile.

Il progetto è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso pubblico ‘Misure per i Giovani – Interventi di ricerca-azione (DGR n. 528/2022)’.

La Consigliera regionale Lucia Fortini, ex Assessore alle Politiche giovanili con cui era iniziato il percorso istituzionale che ha portato alla realizzazione dell’iniziativa, ha affermato:

Sono felice che il percorso di ‘GenerAzione CreAttiva’ abbia preso avvio, perché rappresenta un’azione concreta per connettere formazione, creatività e partecipazione giovanile nei nostri territori. Questo progetto è coerente con l’impegno che abbiamo portato avanti negli anni per rafforzare le opportunità culturali e sociali per le nuove generazioni, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione dei talenti e alla costruzione di spazi di cittadinanza attiva. Il lavoro nelle politiche giovanili non può essere disgiunto da una visione integrata che intrecci i linguaggi espressivi con la possibilità di interpretare in modo originale il presente e di immaginare futuri collettivi. Iniziative come ‘GenerAzione CreAttiva’ sono un elemento essenziale per supportare il protagonismo dei giovani e creare relazioni tra istituzioni, cultura, educazione e territorio. Credo profondamente che investire nei percorsi di creatività e partecipazione sia fondamentale per costruire una società più inclusiva, dinamica e capace di guardare avanti, verso il futuro dei nostri giovani.

Come partecipare

I laboratori sono rivolti a 60 giovani tra i 18 e i 35 anni, con priorità per gli studenti iscritti presso università, accademie e conservatori della Campania, ma aperti anche a giovani NEET – non inseriti in percorsi di studio o lavoro – motivati a intraprendere un’esperienza formativa e creativa.

Il bando di selezione per candidarsi ai laboratori è disponibile nella Home Page del sito del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II.

Le modalità di partecipazione sono descritte nell’Avviso pubblico di selezione per l’ammissione ai laboratori del Progetto consultabile al seguente link:

https://bit.ly/avviso_pubblico_di_selezione_GenerAzioneCreAttiva

Le attività sono completamente gratuite.

Per informazioni: infogiovani@unina.it

L’Assessore Zabatta ha concluso:

Come Regione Campania crediamo che le politiche giovanili debbano generare opportunità reali di crescita, creando spazi in cui i giovani possano contribuire alla costruzione di una società più inclusiva, consapevole e partecipativa. Investire nella creatività e nella partecipazione giovanile significa rafforzare la coesione sociale e la capacità di innovazione del nostro territorio.

