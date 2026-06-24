Campania, presentato Piano Rafforzamento Capitale Umano e Occupabilità

Oltre 72 milioni di euro per trasformare le risorse in occupazione stabile, servizi di qualità e sviluppo territoriale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, è stato presentato il ‘Piano Straordinario per il Rafforzamento del Capitale Umano e dell’Occupabilità’.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, l’Assessora regionale alla Formazione e al Lavoro, Angelica Saggese, e il Direttore Generale per il Lavoro e la Formazione Professionale, Paolo Gargiulo.

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 303 del 18 giugno 2026, il piano definisce una cornice unitaria destinata a governare l’insieme degli interventi regionali per l’occupazione, promuovendo un’architettura in cui servizi per il lavoro, formazione e imprese diventano componenti strettamente interdipendenti.

Parte da un’attenta misurazione dei divari occupazionali e risponde con una strategia che punta a superare la logica centrata sull’offerta formativa e sulle risorse disponibili, per adottare un modello in grado di leggere i bisogni del territorio, anticipare le trasformazioni del mercato del lavoro e orientare le politiche pubbliche sulla base di evidenze e risultati concreti.

L’Assessore Angelica Saggese ha dichiarato:

Il nuovo modello integrato prevede la costruzione di un sistema permanente di rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi e professionali. Per rendere strutturale il dialogo con il tessuto economico, sarà attivato un Tavolo regionale semestrale sui fabbisogni professionali, che vedrà il confronto stabile tra istituzioni, imprese, parti sociali e sistema formativo. Questo organismo supporterà le attività dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro, che si occuperà di integrare le fonti informative e tradurre i dati in aggiornamenti dinamici per i percorsi formativi, uscendo dalla logica della mera raccolta di dati statistici.

L’esecuzione del programma si poggia sulla rete dei Centri per l’Impiego della Campania, che conta 51 presidi territoriali e circa 800 operatori.

I CPI vengono valorizzati come presidi pubblici e strutturati secondo un percorso sequenziale in cinque fasi – Presa in carico, Orientamento, Matching, Servizi alle imprese, Inserimento – e assumeranno una funzione proattiva verso il mondo imprenditoriale: qualora le competenze cercate dalle imprese sul mercato dovessero mancare, la Regione attiverà tempestivamente percorsi di formazione su misura.

Il Direttore Generale Paolo Gargiulo ha spiegato:

La presa in carico del cittadino non rappresenta il traguardo amministrativo, bensì l’inizio di un percorso personalizzato verso l’occupabilità. La sfida risiede nel ridurre il mismatch strutturale convertendo in tempo reale i fabbisogni e le vacancy espresse dal tessuto produttivo in opportunità concrete per le persone. Per questa ragione, il successo del Piano non sarà misurato sui target di spesa o sugli adempimenti procedurali, ma sulla qualità e sulla stabilità contrattuale degli inserimenti lavorativi effettivamente prodotti sul territorio.

L’impianto complessivo del Piano si articola in sei linee strategiche: Programmazione attiva e Governance, Rafforzamento dei Centri per l’Impiego, Formazione e occupabilità, Digitalizzazione, Analisi dei Dati e Intelligenza Artificiale, Comunicazione e coinvolgimento.

Il percorso di ascolto e confronto con il territorio ha già permesso di identificare i settori strategici sui quali si concentreranno le prime misure attuative: Agroalimentare, Blue Economy (valorizzazione del sistema mare e opportunità legate a grandi eventi internazionali come l’America’s Cup), Meccanica e Meccatronica, Automotive, Impiantistica.

L’attuazione del Piano trova immediata copertura finanziaria, per la sua fase iniziale, nelle risorse assegnate alla Regione Campania nell’ambito del Programma nazionale GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.

L’importo complessivo stanziato è pari a € 72.432.133,47, ripartito secondo le seguenti tipologie di intervento: Orientamento (€ 6.391.826,68), Tirocini (€ 10.773.750,00), Formazione (€ 55.266.556,79).

Il Presidente Roberto Fico ha concluso: