Campania, premiazioni concorso ‘Raccontami la disabilità’ edizione 2022

È giunto a conclusione il concorso ‘Raccontami la Disabilità’ edizione 2022, istituito dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, a cui hanno partecipato novanta Istituti scolastici della Campania.

Lunedì 31 ottobre alle ore 10:00 nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli Isola F13, verranno consegnati i riconoscimenti nel corso di una cerimonia alla quale parteciperanno il Garante delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Ragionale, Ettore Acerra.

Modererà i lavori la giornalista Lucia Grimaldi.

Sono state premiate, per questa edizione, le seguenti scuole:

l’Istituto Comprensivo ‘Castaldo Nosengo’ di Afragola, la Scuola infanzia e primaria – Classi quinte scuola primaria

perché trasmette un messaggio dell’inclusione vissuta nella sua pienezza e totalità; le immagini e il testo della filastrocca che fa da sottofondo al video, mostrano in modo chiaro ed evidente come il racconto della disabilità sia diretto ed immediato;

l’Istituto Comprensivo ‘Leonardo da Vinci’, di Olevano sul Tusciano di Marano di Napoli – Scuola secondaria di I grado – classe I sez. B

per l’originalità e la sensibilità del lavoro degli studenti che pongono il racconto della disabilità su un piano diverso dagli altri, forte proprio perché si pone l’accento sui cinque sensi che legano, in un modo o nell’altro, ognuno di noi: ognuno diverso e unico;

il Liceo Statale ‘A. Manzoni’ di Caserta, scuola secondaria di II grado – classe III sez. BU

per la solarità e lo spirito inclusivo che la classe ha saputo mostrare e per l’utilizzo delle tecnologie a supporto del messaggio che ha permesso di far ‘splendere con occhi vivi e brillanti’ chi non si sente mai escluso.