Campania: più fondi per spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Unione AGIS Campania, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, accoglie con grande soddisfazione l’approvazione del bilancio gestionale della Regione Campania, atto di fondamentale importanza che rende operativi i finanziamenti a favore delle attività dello Spettacolo.

Un provvedimento che rappresenta la puntuale attuazione di un impegno assunto nei confronti degli operatori del settore – rappresentati dalle associazioni ANEC, ARTEC, Sistema MED e ANESV aderenti all’AGIS Campania – dal Presidente Roberto Fico durante la campagna elettorale e confermato attraverso i successivi passaggi istituzionali.

Luigi Grispello, Presidente dell’Unione AGIS della Campania, dichiara:

È doveroso riconoscere come l’attuale Governo regionale identifichi le arti, lo spettacolo dal vivo, il cinema e l’audiovisivo quali asset strategici e fattori fondamentali per lo sviluppo economico, la coesione sociale e la crescita culturale del territorio.

Con una sensibilità ed una lungimiranza che si distingue nel panorama nazionale, l’amministrazione campana ha scelto non solo di preservare le risorse destinate al comparto, ma di incrementarne significativamente la dotazione finanziaria all’interno della nuova manovra economica.